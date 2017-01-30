المغرب يعود للاتحاد الأفريقي بعد 32 عاماً من الغياب

منجم "تازيازت" يطابق المدونة الدولية لتسيير السيانيد

اجتماع أسبوعي لمدوني موريتانيا لمناقشة أهم القضايا

ألفا كوندي يتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأفريقي

انطلاق أنشطة أول نادٍ عربي للفروسية في موريتانيا

هذه الأمراض لن تصيبك لو تناولت الفول السوداني‎

تفاهم موريتاني-جزائري في مناصب للاتحاد الأفريقي

أساتذة معهد روصو يصعدون للمطالبة بمستحقاتهم

http://www.mohamedy.org/
http://www.wmaker.net/saharamedias/newsletter/

مقالات

ملاحظات حول الوساطة الموريتانية في غامبيا

محمد سالم الشيخ
ملاحظات حول الوساطة الموريتانية في غامبيا
لا مندوحة من الاعتراف أن الجهد الذي قامت به موريتانيا ممثلة في رئيسها لنزع فتيل الحرب أو التدخل

الحراك القضائي في موريتانيا : من نقابة القضاة إلى نادي القضاة

أحمد ولد ألبو قاض موريتاني
الحراك القضائي في موريتانيا : من نقابة القضاة إلى نادي القضاة
  لئن كانت نهاية سنة 2005 في موريتانيا قد شكلت بداية تحول إصلاحي شامل في

انواذيبُ تريدُ أن تتنفس !

حمود الفاظل
انواذيبُ تريدُ أن تتنفس !
لا نعمة تكافئ تنفس الهواء الطّلق بلا منّة من أحد، ولا شيء أجمل من استنشاق ذلك الهواء النقي

ملاحظات وقراءة لرئيس محكمة حول قانون النوع

الدكتور:هارون ولد عمَّار ولد إديقبي
ملاحظات وقراءة لرئيس محكمة حول قانون النوع
ملاحظات حول المعالجة التشريعية والقضائية لجرائم الاعتداء على المرأة في موريتانيا - قراءة مقارِنة

عاجل إلى البرلمانيين

بقلم / محمد الأمين بن الشيخ بن مزيد
عاجل إلى البرلمانيين
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين ورضي الله عن الصحابة أجمعين والتابعين لهم
Sahara Media Agency : صحراء ميديا | عاجل: الاتحاد الأفريقي يصادق على عودة المغرب https://t.co/vgjvs5kUW5عاجل-الاتحاد-الأفريقي-يصادق-على-عودة-المغرب_a33445.html
الاثنين 30 يناير - 18:22
Sahara Media Agency : عاجل: الاتحاد الأفريقي يصادق على عودة المغرب https://t.co/InCZHFZy4f
الاثنين 30 يناير - 18:22
App Store
Facebook
Twitter
YouTube
Google+
Newsletter
Rss

المغرب يعود للاتحاد الأفريقي بعد 32 عاماً من الغياب


أديس أبا - صحراء ميديا
الاثنين 30 يناير 2017 - 17:18



المغرب يعود للاتحاد الأفريقي بعد 32 عاماً من الغياب
مواضيع ذات صلة

صادق مجلس رؤساء الاتحاد الإفريقي، مساء اليوم الاثنين، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، على عودة المغرب إلى المؤسسة القارية التي غاب عنها منذ 32 عاماً.
 
وجرى التصويت على قرار استعادة المغرب لمقعده الأفريقي، وراء أبواب مغلقة في إحدى قاعات مباني الاتحاد الأفريقي، إذ تم اعتماد القرار الأغلبية بعد أن صوت عليه بالإيجاب 39 عضواً..
 
وكان المغرب قد طالب منتصف العام الماضي باستعادة مقعده الأفريقي، وخاض حملة دبلوماسية قوية من أجل التعبئة لعودته إلى الحضن الأفريقي.
 
وحضر العاهل المغربي الملك محمد السادس إلى أديس أبابا يوم الجمعة الماضي، وأجرى لقاءات مكثفة خلال اليومين الأخيرين مع قادة القارة المشاركين في القمة.
 


الكلمات المفتاحية : أفريقيا, المغرب


               شارك شارك

أخبار | صحة | افريقيا | اقتصاد | أخبار الساحل | المغرب العربي | تكنولوجيا | منوعات | صوت وصورة | رياضة | الرأي | تحقيقات | مجتمع | محليات | ثقافة وفن | تقارير | الصحافة | رئاسيات يونيو | حوار | تقارير الشرق الموريتاني | شخصيات | قالت المواقع | بيانات | توقيـــع | الإذاعة | مواقع موريتانية | قالت العرب

Copyright © 2017 - 2002 صـحراء ميديـا جميع الحقوق محفوظـة