المغرب يفكك خلية على صلة بتنظيم الدولة



أعلنت وزارة الداخلية المغربية ، اليوم الجمعة، عن تفكيك خلية إرهابية من 5 أشخص على صلة بتنظيم الدولة الاسلامية "داعش" بمدينة تطوان شمالي المغرب.



وجاء في بلاغ لوزارة الداخلية أن أفراد هذه الخلية كانوا يخططون للالتحاق بمعسكرات "داعش" في سوريا والعراق، أو بفرعه فى شمال أفريقيا.



وأضاف البلاغ أن المشتبه بهم كانوا يسعون لتنفيذ عمليات "إرهابية" خطيرة بالمملكة بعد ما قام أحدهم بعمليات مراقبة ورصد لأهداف حساسة بمدينة تطوان، تحضيرا لاستهدافها، وفق ما جاء في بلاغ الوزارة.



وكشفت الوزارة أن المعتقلين قاموا بتدريبات شبه عسكرية بالغابات المجاورة لمدينة تطوان "من أجل الرفع من جاهزيتهم القتالية".



وفكك المغرب عشرات الخلايا الإرهابية منذ تفجيرات الدار البيضاء الانتحارية في عام 2003 كما كثف من عمليات التفكيك بعد إعلان إنشاء فروع لتنظيم داعش في شمال إفريقيا.

