منتدى المعارضة: السلطات تجوع عائلات آلاف الحمالين

المغرب يفكك خلية على صلة بتنظيم الدولة

منت امحيحم تقدم أوراق اعتمادها لأمير موناكو

اتفاقية باريس للمناخ تدخل حيز التنفيذ

الصندوق الأفريقي للتضامن يبدى رغبة الإستثمار بموريتانيا

موريتانيا: مطالب بتطبيق اتفاق موقع بين النقابات ووزارة الصحة

السفير الفرنسي: بياننا روتيني.. وعزيز عزز الديمقراطية

حمالة الميناء: خروج الحاويات أثر على مداخيلنا

http://www.mohamedy.org/
http://www.wmaker.net/saharamedias/newsletter/

مقالات

الانتخابات البلدية وما تنطوي عليه من تلويحْ، بحل أحزاب سياسية القويّ منها والكسيحْ

د. محمد إدريس ولد حرمه ولد بابانا
أسدل الستار على حوار ساخن تخلله الهجاء والمديحْ، وأسفر عن مخرجات تحققت بعد تمديد وإجهاد وبَريحْ،

شموع علي مائدة الحوار الوطني

فاطمة بنت محمد \ النجاح
تذَيَّل التعليم وثيقة الحوار، ولم تطرح مكافحة الإرهاب كقضية جوهرية.     

النص المكرس للنشيد الوطني "كن للإله ناصرا"

العقيد/ محمد أحمد ولد إسماعيل
النص المكرس للنشيد الوطني "كن للإله ناصرا"
اطلعت هذا المساء على مقال قيم نشرته بعض الصحف الإلكترونية للقاضي الأديب اللامع / أحمد ولد المصطفى

النشيد الوطني والمسلمة المغلوطة؟

الشيخ سيدي باب إبراهيم
يتابع المواطن الموريتاني بتلهف ما سيقرره الحوار السياسي الذي يجري هذه الأيام في قصر المؤتمرات في

أين الحوار الجاري من الحوار المطلوب؟

ذ/ أحمد سالم ولد بوحبيني
أين الحوار الجاري من الحوار المطلوب؟
الحوار – كما أسلفت في عديد المرات- نقاش جاد، بين أطراف جادة، بغية التوصل إلى حلول جادة، بعد تنازل
Sahara Media Agency : صحراء ميديا | المغرب يفكك خلية على صلة بتنظيم الدولة https://t.co/vgjvs53jxvالمغرب-يفكك-خلية-على-صلة-بتنظيم-الدولة_… https://t.co/KX6MEGzBAB
الجمعة 4 نونبر - 19:19
Sahara Media Agency : صحراء ميديا | منت امحيحم تقدم أوراق اعتمادها لأمير موناكو https://t.co/vgjvs5kUW5منت-امحيحم-تقدم-أوراق-اعتمادها-لأم… https://t.co/7Pb20XgHhN
الجمعة 4 نونبر - 18:59
App Store
Facebook
Twitter
YouTube
Google+
Newsletter
Rss

المغرب يفكك خلية على صلة بتنظيم الدولة


صحراء ميديا + وكالات
الجمعة 4 نونبر 2016 - 17:11



المغرب يفكك خلية على صلة بتنظيم الدولة
مواضيع ذات صلة

أعلنت وزارة الداخلية المغربية ، اليوم الجمعة، عن تفكيك خلية إرهابية من 5 أشخص على صلة بتنظيم الدولة الاسلامية "داعش" بمدينة تطوان شمالي المغرب.

وجاء في بلاغ لوزارة الداخلية أن أفراد هذه الخلية كانوا يخططون للالتحاق بمعسكرات "داعش" في سوريا والعراق، أو بفرعه فى شمال أفريقيا.

وأضاف البلاغ أن المشتبه بهم كانوا يسعون لتنفيذ عمليات "إرهابية" خطيرة بالمملكة بعد ما قام أحدهم بعمليات مراقبة ورصد لأهداف حساسة بمدينة تطوان، تحضيرا لاستهدافها، وفق ما جاء في بلاغ الوزارة.

وكشفت الوزارة أن المعتقلين قاموا بتدريبات شبه عسكرية بالغابات المجاورة لمدينة تطوان "من أجل الرفع من جاهزيتهم القتالية".

وفكك المغرب عشرات الخلايا الإرهابية منذ تفجيرات الدار البيضاء الانتحارية في عام 2003 كما كثف من عمليات التفكيك بعد إعلان إنشاء فروع لتنظيم داعش في شمال إفريقيا.
 


الكلمات المفتاحية : الإرهاب, الأمن, المغرب, داعش


               شارك شارك

أخبار | صحة | افريقيا | اقتصاد | أخبار الساحل | المغرب العربي | تكنولوجيا | منوعات | صوت وصورة | رياضة | الرأي | تحقيقات | مجتمع | محليات | ثقافة وفن | تقارير | الصحافة | رئاسيات يونيو | حوار | تقارير الشرق الموريتاني | شخصيات | قالت المواقع | بيانات | توقيـــع | الإذاعة | مواقع موريتانية | قالت العرب

Copyright © 2016 - 2002 صـحراء ميديـا جميع الحقوق محفوظـة