المغرب يفكك خلية من ثمانية أفراد بايعت "داعش"



أعلنت السلطات المغربية، اليوم الجمعة، تفكيك خلية إرهابية من ثمانية أشخاص، قالت مصادر أمنية إنها على صلة بتنظيم الدولة الاسلامية "داعش".



الخلية التي تم تفكيكها بين مدينة فاس وطنجة، لأفرادها سوابق في قضايا أخرى ، وقد لعب بعضهم أداورا في خلية تم تفكيكها سنة 2003 بقيادة مواطن فرنسي كان ينوي تنفيذ عمليات في المملكة وبلدان أخرى، وفقا لبيان أصدرته وزارة الداخلية.



وأشار بيان لوزارة الداخلية المغربية إلى ارتباط وثيق بين أعضاء الخلية الثمانية وعناصر نشطة بداعش مكلفة باكتتاب ونقل مقاتلين إلى سوريا والعرق، مؤكدا ضبط سلاح ناري وذخائر وأسلحة بيضاء ومنشورات تحث على الجهاد، لدى أعضاء الخلية.



وكشفت التحقيقات وفقا لبيان الداخلية، أن الهدف الرئيسي من هذه الاكتتابات هو تكوين أشخاص على القتال في سوريا قبل إرسالهم إلى المملكة للقيام بأعمال إرهابية

