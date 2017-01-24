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المغرب يقصي كوت ديفوار.. وعبور سهل للكونغو‎


انواكشوط - صحراء ميديا
الثلاثاء 24 يناير 2017 - 22:57



المغرب يقصي كوت ديفوار.. وعبور سهل للكونغو‎
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فجر المنتخب المغربي مفاجأة من العيار الثقيل بإقصائه حامل لقب بطولة كأس أمم إفريقيا 2015 منتخب كوت ديفوار بفوز الأسود على الفيلة بهدف يتيم، ضمن الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة لكأس أمم افريقيا المقامة في الغابون.
 
اتسمت المباراة في شوطها الأول خاصة في الدقائق العشرة الأولى بالهدوء، إذ اكتفى الفيلة بالسيطرة السلبية على وسط الملعب دون أن تصل الكرة إلى مهاجمهم ويلفريد بوني بفضل تحصين أسود الأطلس دفاعهم جيدا بقيادة المهدي بن عطية الذي تألق في المباراة بتدخلاته الحاسمة جعلت حارس منتخب المغرب بأريحية كبيرة في كثير من فترات الشوط الأول.
 
منتخب المغرب خرج من عباءة التكتل الدفاعي، وانطلق في وسط الشوط الأول إلى الهجوم، وكاد أن يسجل الهدف الأول فيصل  فجر الذي أرسل قذيفة قوية إلى المرمى لولا اصطدامها بالعارضة لوقع على أجمل هدف في البطولة.
 
وفيما كانت الأوضاع في الشوط الثاني تشير إلى أفضلية بسيطة لكوت ديفوار أحرز المنتخب المغربي هدفا في الدقيقة 65 عن طريق رشيدي عليوي الذي تلقى تمريرة يوسف نصيري من الجهة اليسرى قبل أن يستدير ويسدد كرة قوية استقرت في الزاوية العليا اليمنى من المرمى مستغلا تقدم الحارس الإيفواري عن مرماه.
 
وحاول المنتخب الإيفواري تسريع وتيرة اللعب من خلال إخراج زاها وإشراك كودجيا مهاجم أستون فيلا، ثم زج بورقته الأخيرة من خلال إشراك ماكي غرادل، لكن شيئا لم يتغير وسط دفاع منظم للمنتخب المغربي الذي لم يسمح بأي تهديد حقيقي على مرماه بدعم من لاعبي الوسط بقيادة كريم الأحمدي، وحصل المحمدي على بطاقة صفراء لإضاعة الوقت قبل أن يطلق الحكم صافرة النهاية.
 
فوز جعل منتخب المغرب يعبر إلى ربع النهائي لأول مرة منذ عقد من الزمن، برصيد 6 نقاط بفارق نقطة وراء منتخب الكونغو الديمقراطي المتصدر المجموعة بسبعة نقاط، فيما حل منتخب كوت ديفوار في المركز الثالث.
 
 

المغرب يقصي كوت ديفوار.. وعبور سهل للكونغو‎
وفي نفس توقيت مباراة المغرب و كوت ديفوار، كانت تقام مباراة الكونغو الديمقراطية مع نظيره التوغو، حيث فاز بها منتخب الكونغو بثلاثية مقابل واحد جعلته يعبر إلى دور الثمانية للبطولة الإفريقية بسهولة ويضمن صدارة المجموعة.
 
وتقدم جونيور كبنانجا مهاجم إف سي أستانا الكازاخي بهدف للكونغو في الدقيقة 29، ثم أضاف ندومبي موبيلي مهاجم الأهلي القطري الهدف الثاني في الدقيقة 55، وتكفل اللاعب البديل فو دو لابا كودجو بتسجيل الهدف الوحيد لتوجو في الدقيقة 68، وبعدها سجل البديل باول خوسي مبوكو مهاجم أولمبياكوس اليوناني الهدف الثالث للكونغو الديمقراطية في الدقيقة 80.
 
ويلتقي المنتخب الكونغولي في دور الثمانية مع صاحب المركز الثاني في المجموعة الرابعة، التي تضم غانا ومصر ومالي وأوغندا، حيث ضمنت غانا التأهل، بينما تتنافس مصر ومالي على بطاقة التأهل الثانية لدور الثمانية من خلال الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة التي تقام غدا، الأربعاء.


الكلمات المفتاحية : الكونغو, المغرب, أمم أفرقيا, توغو, كأس, كان 2017, كوت ديفوار


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