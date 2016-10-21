المغرب يوقع على 19 اتفاقية تعاون مع رواندا



وقعت المملكة المغربية أمس الخميس على 19 اتفاقية تعاون مع رواندا لتعزيز العلاقات الإقتصادية بين البلدين .



وبدأ العاهل المغربي محمد السادس جولته الإفريقية من العاصمة الرواندية كيغالي وتدخل زيارته في إطار تعزيز العلاقات مع دول شرق افريقيا.



وتعد زيارة العاهل المغربي إلى بلدان شرق إفريقيا هي الأولى من نوعها منذ تنصيبه ملكا 1999، وتكتسي هذه الجولة التي تشمل تنزانيا و إثيوبيا بعدا إستراتجيا اقتصاديا، من خلال تعزيز العلاقات مع هذه الدول وتحقيق التنمية المتبادلة.



وفي تصريح لوزير الخارجية المغربي صلاح الدين مزوار قال إن الزيارة جاءت لتبرهن على أن الشراكة "جنوب -جنوب" لها معنى يتجسد في الأفعال، وفق تعبيره.



و أعلن المغرب الشهر الماضي عزمه استعادة مقعده في الاتحاد الإفريقي بعد غياب دام 3 عقود، ورحب عدة أعضاء من دول الاتحاد بخطوة المغرب في اتجاه عودتها الى المنظمة الافريقية.





