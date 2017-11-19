   
صحراء ميديا Sahara Media

المغرب: 15 قتيلا إثر تدافع على مساعدات غذائية


صحراء ميديا + وكالات
الاحد 19 نونبر 2017 - 15:45



المغرب: 15 قتيلا إثر تدافع على مساعدات غذائية

لقي 15 شخصا مصرعهم اليوم الأحد، وأصيب خمسة آخرون إصابات متفاوتة الخطورة، بمدينة اصويرة المغربية، إثرحادث تدافع  خلال عملية توزيع مساعدات غذائية نظمتها إحدى الجمعيات المحلية.
 
وقالت وزارة الداخلية المغربية فى بيان اليوم، إنه على إثر هذا الحادث، أصدر الملك محمد السادس، تعليماته السامية إلى السلطات المختصة لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة من أجل تقديم الدعم والمساعدة الضروريين لعائلات الضحايا وللمصابين.
 
وذكر البيان أن السلطات المختصة كانت قد تدخلت عقب هذا الحادث، حيث تمت تعبئة سيارات الإسعاف اللازمة لنقل المصابين إلى المستشفى الإقليمي بالصويرة لتلقي الإسعافات الضرورية.
 
وكشف البيان عن فتح بحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة لمعرفة ظروف وملابسات الحادث وتحديد المسؤوليات، مشيرا إلى أن وزارة الداخلية فتحت تحقيقا إداريا شاملا في الموضوع. 
 


الكلمات المفتاحية : الغذاء, المساعدات, قتلي
 
تويتر
صحراء ميديا | الولاية الخامسة لبوتفليقة تثير الجدل فى الجزائر https://t.co/vgjvs5kUW5الولاية-الخامسة-لبوتفليقة-تثير… https://t.co/FG6hgO4EZn
صحراء ميديا | المغرب: 15 قتيلا إثر تدافع على مساعدات غذائية https://t.co/vgjvs5kUW5المغرب-15-قتيلا-إثر-تدافع-على-مس… https://t.co/BNFSyOiIMZ
فيسبوك
الأكــثر قراءة

ذبح الدجاج.. الشرط الذي طرحه ديمبيلي في برشلونة

عزيز: سنتعاون مع السودان فى مجال صناعة الطائرات

"براءة".. بيان قوي من 13 عالماً موريتانيا حول ملف المسيء

موريتانيا: 10 ساعات من دون علم وطني ليلة الاستقلال

موريتانيا: المسيء يغادر سجن نواذيبو نحو جهة مجهولة

نواذيبو: تفاصيل الجلسة الثالثة من محاكمة المسيء

 
Copyright © 2017 - 2002 صـحراء ميديـا جميع الحقوق محفوظـة