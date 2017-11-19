المغرب: 15 قتيلا إثر تدافع على مساعدات غذائية



لقي 15 شخصا مصرعهم اليوم الأحد، وأصيب خمسة آخرون إصابات متفاوتة الخطورة، بمدينة اصويرة المغربية، إثرحادث تدافع خلال عملية توزيع مساعدات غذائية نظمتها إحدى الجمعيات المحلية.



وقالت وزارة الداخلية المغربية فى بيان اليوم، إنه على إثر هذا الحادث، أصدر الملك محمد السادس، تعليماته السامية إلى السلطات المختصة لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة من أجل تقديم الدعم والمساعدة الضروريين لعائلات الضحايا وللمصابين.



وذكر البيان أن السلطات المختصة كانت قد تدخلت عقب هذا الحادث، حيث تمت تعبئة سيارات الإسعاف اللازمة لنقل المصابين إلى المستشفى الإقليمي بالصويرة لتلقي الإسعافات الضرورية.



وكشف البيان عن فتح بحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة لمعرفة ظروف وملابسات الحادث وتحديد المسؤوليات، مشيرا إلى أن وزارة الداخلية فتحت تحقيقا إداريا شاملا في الموضوع.

