المغرب: 7 مغاربة من بين ضحايا حريق برج لندن



أعلن المغرب أن سبعة من مواطنيه كانوا من بين ضحايا الحريق الذي شب في برج "غرينفل" السكني في العاصمة البريطانية لندن، قبل عدة أيام.



وبحسب بيان صادر عن الخارجية المغربية في وقت متأخر أمس الجمعة فإن "المصالح الدبلوماسية والقنصلية للمملكة المغربية بلندن، علمت أن سبعة مواطنين مغاربة قد يكونون من بين الأشخاص المتوفين إثر الحريق الذي اندلع في البرج السكني".



وأضاف البيان أن المصالح الدبلوماسية للمملكة "ستقوم بالتنسيق مع السلطات البريطانية، بالإجراءات اللازمة لتحديد هوية الضحايا".



وكان الملك محمد السادس أعطى تعليماته بـ"متابعة الوضع عن كثب وتقديم كل المساعدات الضرورية" للضحايا من رعايا المملكة.



وأوقع الحريق الذي شب في برج سكني بلندن يضم 120 شقة أوقع 30 قتيلا على الأقل بينما لا يزال عدد كبير في عداد المفقودين.

