المفوضية الأفريقية منزعجة من قرارات ترامب



اعتبرت نكوسازانا دلاميني زوما، رئيسة مفوضية الاتحاد الأفريقي، المنتهية ولايتها، أن قرار الإدارة الأمريكية القاضي بحظر دخول مواطني سبع دول ثلاث منها أفريقية ينذر القارة "بأوقات مضطربة".



جاءت تصريحات زوما في مداخلة لها أمام زعماء الاتحاد الافريقي المجتمعين أمس الاثنين في أديس أبابا، وقالت: "نحن ندخل أوقاتا مضطربة للغاية، نفس البلد الذي ساق الكثير من أبنائنا كعبيد خلال تجارة العبيد عبر الأطلسي، قرر الآن حظر دخول اللاجئين من بعض بلداننا"، واصفة الحظر بأنه "واحد من أكبر التحديات أمام الوحدة والتضامن الافريقي".



وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد وقع أمرا تنفيذيا، بحظر دخول مواطني ليبيا والصومال والسودان وأربع دول أخرى من الشرق الأوسط لمدة 90 يوما ووقف توطين لاجئين لمدة 120 يوما.



من جهته عبر الأمين العام الجديد للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش عن عدم الارتياح بشأن القرارات للإدارة الأمريكية، وقال جوتيريش خلال مداخلة "الدول الأفريقية من بين أكبر وأكثر بلدان العالم كرما في استقبال اللاجئين. تظل الحدود الأفريقية مفتوحة أمام كل الذين يحتاجون للحماية عندما تغلق الكثير من الحدود حتى ببعض أكثر الدول المتقدمة في العالم.

