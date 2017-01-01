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المقدرات المعدنية في موريتانيا تجاوزت 900 مؤشر‎


نواكشوط - صحراء ميديا
الخميس 24 غشت 2017 - 18:46



المقدرات المعدنية في موريتانيا تجاوزت 900 مؤشر‎
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أعلن مسؤول موريتاني في وزارة النفط والطاقة والمعادن، اليوم الخميس، أن مقدرات موريتانيا المعدنية تجاوزت 900 مؤشر معدني، تشمل أبرز المعادن الثمينة.
 
جاء ذلك على لسان الأمين العام لوزارة النفط والطاقة والمعادن الموريتاني محمد ولد الشريف أحمد، في افتتاح ورشة بنواكشوط.
 
وقال ولد الشريف أحمد إن مقدرات موريتانيا المعدنية تجاوزت 900 مؤشر معدني من ضمنها الحديد، النحاس، الذهب، اليورانيوم، الفوسفات، لكوارتز، لكروم، المنغنيز.
 
وأضاف أن موريتانيا اعتمدت استراتيجية لتطوير الثروة المعدنية من خلال العمل على تطوير وتنافسية الإطار القانوني وانجاز البنية التحتية الضرورية لكل استثمار ووضع سياسات رشيدة، وفق تعبيره.
 
وكانت الورشة تهدف إلى عرض نتائج تشخيص واقع الاتصال على مستوى قطاع المعادن، وتم افتتاحها من طرف الوزارة وبالتعاون مع وكالة التعاون الألماني.
 
فيما تم إعداد هذا التشخيص من طرف مكتب الدراسات والاستشارات في مجال الاتصال لصالح ممثلين عن شركات البحث والتنقيب والاستغلال في مجال المعادن.
 


الكلمات المفتاحية : اقتصاد, ثروة, معادن
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