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المكتب التنفيذي الجديد لنقابة الصحفيين يتسلم مهامه


نواكشوط - صحراء ميديا
الاثنين 5 يونيو 2017 - 13:11



المكتب التنفيذي الجديد لنقابة الصحفيين يتسلم مهامه
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تسلم المكتب التنفيذي لنقابة الصحفيين الموريتانيين برئاسة النقيب محمد سالم ولد الداه مساء أمس الأحد مهامه رسميا من سلفه المنتهية ولايته.
 
وتعهد النقيب المنتخب محمد سالم ولد الداه في كلمة بالمناسبة بالمحافظة على حقوق الصحفيين، مهنئا الحكومة الموريتانية على  ما وصفه ب"موقفها الإيجابي والحيادي".
 
من جهته أكد النقيب المنتهية ولايته أحمد سالم ولد المختار السالم، أن الصحفيين الموريتانيين أثبتوا ديمقراطيتهم من خلال مؤتمرهم الأخير مؤكدا أن "الحكومة كانت تقف موقف الحياد من الانتخابات".
 
وكانت نقابة الصحفيين الموريتانيين انتخبت الأحد 22مايو، الصحفي محمد سالم ولد الداه نقيباً جديداً، خلفاً للنقيب المنتهية ولايته أحمد سالم ولد المختار السالم. 
 


الكلمات المفتاحية : الصحفيون, النقابة, انتخابات
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