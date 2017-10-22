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"الملكية المغربية" تشجب تصريحات "مساهل"


صحراء ميديا - نواكشوط
الاحد 22 أكتوبر 2017 - 11:11



"الملكية المغربية" تشجب تصريحات "مساهل"
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أعربت الخطوط الملكية المغربية أمس السبت عن شجبها لما سمته "الافتراءات الصادرة عن وزير الخارجية الجزائري عبد القادر مشاهل تجاه شركة جوية تعمل منذ سنوات عديدة من أجل توطيد الروابط الاجتماعية والاقتصادية بإفريقيا"، مؤكدة أن الشركة معترف بها دوليا، وتعمل وفق أرقى معايير تنظيم النقل الجوي العالمي.
 
وأضافت الخطوط المغربية في بلاغ أن مساهل "ظن أن بإمكانه التشهير بالخطوط الملكية المغربية من خلال الادلاء بتصريحات لا أساس لها بحسب تعبير الخطوط.
 
وأكد البلاغ أن الشركة بالنظر إلى معاييرها المشددة في مجال السلامة، تصنف ثاني شركة من نوعها في إفريقيا، مضيفاأن الخطوط الملكية المغربية تم اختيارها من قبل (سكايتراكس) وعبر ثلاث سنوات متتالية، كأفضل شركة إقليمية في افريقيا اعترافا بدورها الطليعي كناقل جوي على الصعيد القاري.
 
وخلص البلاغ الى القول إن الشركة، المعتدة بهذه المرجعيات، تعبر عن صدمتها إزاء هذه التصريحات "الطافحة بالافتراء"، الصادرة عن رئيس الدبلوماسية الجزائرية، مؤكدا أن الخطوط الملكية المغربية تعتزم فرض احترام شرفها، وشرف 4000 متعاون معها و7 ملايين مسافر، من بينهم مليونا مسافر افريقي، باللجوء الى جميع الوسائل القانونية المتاحة.
 
وكان مساهل قد اتهم في تصريحات أدلى بها خلال أشغال الجامعة الصيفية لمنتدى رؤساء المؤسسات الاقتصادية في بلاده، شركات وبنوك مغربية عاملة في أفريقيا بالعمل على تبييض أموال الحشيش. 


الكلمات المفتاحية : الجزائر, المغرب, وزير
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