الملك محمد السادس في مقر الاتحاد الأفريقي



دخل العاهل المغربي الملك محمد السادس، اليوم الثلاثاء، مقر الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا، وذلك بعد ساعات من الموافقة على استعادة المغرب لمقعدها الأفريقي بعد غياب دام 32 عاماً.



وشارك العاهل المغربي في فعاليات الجلسة الختامية للقمة الثامنة والعشرون للاتحاد الأفريقي المنعقدة منذ يوم أمس الاثنين بأديس أبابا.



وتعد هذه هي المرة الأولى التي يدخل فيها الملك محمد السادس مقر الاتحاد الأفريقي منذ توليه الحكم، كما أنها المرة الأولى التي يستقبل فيها المقر أي ملك مغربي.



وكان في استقبال ملك المغرب، لدى وصوله مقر الاتحاد الأفريقي، رئيس الدورة الحالية ألفا كوندي، رئيس جمهورية غينيا، فيما شهد مقر الاتحاد الأفريقي استعدادات رسمية لمراسيم توقيع المغرب لميثاق الاتحاد الأفريقي، الذي بموجبه تعود العضوية المغربية في الاتحاد القاري.



وارتدت الفرقة الموسيقية التابعة للاتحاد الأفريقي علم المغرب، مكتوبا عليه عبارة "مرحبا بعودة المغرب".

