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الملك محمد السادس يدعو "بوتين" لزيارة المغرب


صحراء ميديا + وكالات
السبت 17 ديسمبر 2016 - 01:51



الملك محمد السادس يدعو "بوتين" لزيارة المغرب
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وجه العاهل المغربي الملك محمد السادس، اليوم الجمعة، دعوة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لزيارة المملكة المغربية، وفقا لما أوردته وكالة المغرب العربي للأنباء.
 
وقالت الوكالة إن الديوان الملكي المغربي أصدر بلاغا، قال فيه إن الملك محمد السادس، جدد حرصه على العمل "يدا بيد" مع الرئيس بوتين "من أجل تعزيز وتعميق التعاون الاستراتيجي في مختلف المجالات".
 
وأوضح نفس المصدر أن ذلك جرى خلال استقبال الملك محمد السادس لأمين مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف، الذي يقوم بزيارة رسمية للمغرب.
 
من جهة أخرى أكد نائب وزير الشؤون الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، أمس بالرباط، أن روسيا تثمن عالياً موقف المغرب الحريص على التعاون مع روسيا.
 
وأوضح المسؤول الروسي في تصريح صحفي أدلى به عقب محادثات أجراها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون المغربي صلاح الدين مزوار، أن روسيا والمغرب لديهما مواقف متشابهة ومتقاربة بشأن العديد من القضايا المتعلقة بالشرق الأوسط وأفريقيا، خاصة في مجال مكافحة الإرهاب والحفاظ على الأمن والاستقرار.
 


الكلمات المفتاحية : المغرب, بوتين, روسيا, محمد السادس


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