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المنتخب الجزائري يفوز بصعوبة على موريتانيا


انواكشوط - صحراء ميديا
السبت 7 يناير 2017 - 18:08



المنتخب الجزائري يفوز بصعوبة على موريتانيا
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خسر المنتخب الموريتاني لكرة القدم "المرابطون" أمام المنتخب الجزائري بثلاثة أهداف لهدف على أرضية ملعب مصطفى تشاكر بالجزائر.

ودخل مدرب المنتخب الموريتاني كورتيانز ماتينز بتشكيلة غاب عنها مهاجم المنتخب مولاي خليل "بسام" و معظم اللاعبين المحترفين، و نجح المنتخب في فرض سيطرته في شوط المباراة الأول.

وسجلت موريتانيا هدفا في الدقيقة 18 ، بعد ركلة جزاء تحصل عليها اللاعب آمادو نياس ، نجح الحسن ولد العيد في تنفيذها، وكاد المنتخب الموريتاني أن يضاعف النتيجة  بعد خطأ من لاعب الوسط الجزائري و نجح الحارس في التصدي لكرة جاكيتي .

وحاول المنتخب الجزائري بعد ذلك الدخول في المباراة وسجل مهاجمه بغداد بونجاح هدفا ألغاه الحكم بداعي التسلل بعد ذلك سدد لاعب الوسط الجزائري سفير تايدر كرة نجح الحارس سليمان جالو في التصدي لها .
 
وكاد لاعب الوسط دلاهي يسجل الهدف الثاني في الدقيقة 42 بعد هجمة مرتدة قادها المهاجم انياس، وسط ذهول من الجماهير الجزائرية .
ومع بداية الشوط الثاني بدأ أداء المنتخب الجزائري في التحسن، ونجح اللاعب  سفيان بن هني في الدقيقة  52 من تسجيل هدف التعادل بعد ركلة ركنية نجح المهاجم الجزائري في تسجيلها .

وسجل المهاجم بغداد بونجاح الهدف الثاني من رأسية بعد كرة ثابتة نجح في تحويلها برأسه إلى شباك الحارس  سليمان ديالو.

وتوالت الهجمات بعد ذلك ، لينجح لاعب وسط فريق شالكه الألماني بن طالب في تسجيل الهدف الثالث في الوقت بدل الضائع.


الكلمات المفتاحية : الجزائر, المرابطون, كاف, مباراة


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