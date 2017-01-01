المنتخب الموريتاني يتعادل مع نظيره المالي في تصفيات "الشان"



تعادل المنتخب الموريتاني لكرة القدم "المرابطون" مساء اليوم السبت بهدفين لمثلهما مع نظيره المالى في المباراة التي جمعتهما في ملعب شيخا ولد بيديا بالعاصمة نواكشوط، في إطار ذهاب الدور الحاسم من تصفيات كأس افريقيا للاعبين المحليين.





المنتخب المالي كان السباق للتسجيل، بداية الشوط الأول، قبل أن تعادل موريتانيا النتيجة، ثم تتقدم خلال الشوط الاول لكن المنتخب المالي تمكن من تعديل النتيجة قبل نهاء الشوط الأول، واستمر اللقاء على ذات النتيجة في الشوط الثاني.





ويحتاج "المرابطون" للفوز في مباراة الاياب في مالى بعد اسبوع، أو التعادل بنتيجة أكثر من هدفين للتأهل لنهائيات كأس أمم افريقيا للاعبين المحليين.

