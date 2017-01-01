المنتخب الموريتاني يخسر أمام ليبيريا ويتأهل للدور المقبل





خسر المنتخب الموريتاني لكرة القدم "المرابطون" مساء اليوم الأحد، أمام نظيره الليبيري بهدف دون مقابل، في المباراة التي جمعت المنتخبين في مدينة ازويرات شمالي موريتانيا، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس افريقيا للاعبين المحليين "الشان".





ورغم خسارته فقد تأهل المنتخب الموريتاني للدور المقبل من تصفيات "الشان" بنتيجة مجموع المباراتين، بفضل فوزه في مباراة الذهاب في منروفيا بهدفين دون مقابل.





هدف المباراة الوحيد سجله اللاعب الليبيري "كريستوفير جاسو" في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول للمباراة.





و سيواجه "المرابطون" المنتخب المالى المتأهل إلى الدور ذاته بعد فوزه على منتخب غامبيا بأربعة أهداف لصفر.



وكانت مباراة المنتخب الموريتاني في مدينة ازويرات أول مباراة دولية له على الأراضي الموريتانية، خارج العاصمة نواكشوط ، حيث تم اختيار ملعب المدينة لاحتضان هذه المباراة نتيجة أعمال الترميم التي يخضع لها الملعب الأولمبي في نواكشوط، الذي يحتضن في العادة مباريات المنتخب،

