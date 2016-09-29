المنتدى: حوار اليوم لا يعنينا وموقفنا منه واضح



قال الرئيس الدوري للمنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة المعارض الشيخ سيد أحمد ولد باب مين إن الجلسات التي انطلقت مساء اليوم الخميس بنواكشوط "لا تعني المنتدى".



وأوضح ولد باب مين في تصريح لـ"صحراء ميديا" أن ما يجري اليوم "ليس حواراً" وغاب عنه "التشاور والتنسيق" وبالتالي لا يمثل جميع الطيف السياسي.



وأكد ولد باب مين أن المنتدى "موقفه واضح" مما يجري، ولكنه أعلن أن المنتدى سيشرح موقفه أكثر في الساعات المقبلة، مشيراً إلى أن هنالك اتصالات بين قادة المنتدى للقيام بذلك.



ويعد المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة هو أكبر كتلة سياسية معارضة في موريتانيا، ويضم في صفوفه عدة أحزاب سياسية وعدد من هيئات المجتمع المدني والنقابات العمالية، بالإضافة إلى مجموعة من الشخصيات المستقلة.



ويرفض المنتدى الدخول في حوار مع النظام قبل الاتفاق على آليات تنظيم هذا الحوار والتشاور حول أدوات تطبيق مخرجاته.



كما يصر عدد من مكونات المنتدى على أن يكون الحوار بين المعارضة والنظام، ملمحاً بذلك إلى أن بعض الأحزاب المشاركة في جلسة اليوم لا تمثل المعارضة.

