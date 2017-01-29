مالي: قلق على صحة الرئيس المختفي منذ أسبوع

معارضة موريتانيا تجدد رفضها لتعديل الدستور

قمة عربية بنكهة أفريقية وملحمة غانية-كونغولية

تقرير يكشف تعذيب وإعدام مهاجرين إلى أوروبا

رمضان يؤجل الانتخابات التشريعية في السنغال

تحذيرات طبية من مواد سامة في أدوية للأطفال

السنغال تغادر أمم افريقيا على يد الكاميرون

تونس تودع بطولة أمم افريقيا بهزيمة أمام بوركينا فاسو

http://www.mohamedy.org/
http://www.wmaker.net/saharamedias/newsletter/

مقالات

ملاحظات حول الوساطة الموريتانية في غامبيا

محمد سالم الشيخ
ملاحظات حول الوساطة الموريتانية في غامبيا
لا مندوحة من الاعتراف أن الجهد الذي قامت به موريتانيا ممثلة في رئيسها لنزع فتيل الحرب أو التدخل

الحراك القضائي في موريتانيا : من نقابة القضاة إلى نادي القضاة

أحمد ولد ألبو قاض موريتاني
الحراك القضائي في موريتانيا : من نقابة القضاة إلى نادي القضاة
  لئن كانت نهاية سنة 2005 في موريتانيا قد شكلت بداية تحول إصلاحي شامل في

انواذيبُ تريدُ أن تتنفس !

حمود الفاظل
انواذيبُ تريدُ أن تتنفس !
لا نعمة تكافئ تنفس الهواء الطّلق بلا منّة من أحد، ولا شيء أجمل من استنشاق ذلك الهواء النقي

ملاحظات وقراءة لرئيس محكمة حول قانون النوع

الدكتور:هارون ولد عمَّار ولد إديقبي
ملاحظات وقراءة لرئيس محكمة حول قانون النوع
ملاحظات حول المعالجة التشريعية والقضائية لجرائم الاعتداء على المرأة في موريتانيا - قراءة مقارِنة

عاجل إلى البرلمانيين

بقلم / محمد الأمين بن الشيخ بن مزيد
عاجل إلى البرلمانيين
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين ورضي الله عن الصحابة أجمعين والتابعين لهم
Sahara Media Agency : مالي: قلق على صحة الرئيس المختفي منذ أسبوع https://t.co/B9PytkpbQJ
الاحد 29 يناير - 15:38
Sahara Media Agency : معارضة موريتانيا تجدد رفضها لتعديل الدستور https://t.co/Tp1XFaygjB
الاحد 29 يناير - 15:38
App Store
Facebook
Twitter
YouTube
Google+
Newsletter
Rss

معارضة موريتانيا تجدد رفضها لتعديل الدستور


صحراء ميديا - نواكشوط
الاحد 29 يناير 2017 - 14:11



معارضة موريتانيا تجدد رفضها لتعديل الدستور
مواضيع ذات صلة

جدد قادة المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة، أكبر ائتلاف سياسي ونقابي معارض في موريتانيا، رفضهم للتعديلات الدستورية التي اقترحها الحوار السياسي الأخير وتنوي السلطة عرضها على مؤتمر برلماني لاعتمادها.
 
وطالب قادة المنتدى خلال تجمع شعبي نظموه مساء السبت، بمقاطعة عرفات بنواكشوط الجنوبية، جماهير الشعب الموريتاني وكافة قواه الوطنية بالوحدة من أجل إفشال ما وصفوها بمهزلة التعديلات الدستورية التي يصر النظام على تمريرها بصورة غير شرعية وغير توافقية، حسب تعبيرهم.
 
وقال المنتدى إن السلطة بدل العمل على تخفيف معاناة المواطنين، تحاول مغالطة الرأي العام بتعديلات دستورية لا تحمل أي حل للأزمة السياسية التي تعيشها البلاد، بل تزيد من تعقيدها.
 
وندد قادة المنتدى بما قالوا إنها "أوضاع مزرية يعيشها المواطنون بسبب غلاء الأسعار وتدهور التعليم والصحة والأمن ومشاكل الحالة المدنية".
 
ودان المنتدى خلال التجمع الشعبي ما قال إنها "السياسة التي تنتهجها السلطة في زرع الشقاق والفتنة، وتشجيع التطرف لتفرقة الشعب على أسس عرقية وطائفية، وقبلية وجهوية حتى يتسنى لها الاستمرار في إحكام قبضتها على البلاد والاستئثار بخيراتها"، وفق تعبيره.
 
وكانت السلطة الحاكمة في موريتانيا قد دعت العام الماضي إلى حوار وطني شاركت فيه الأغلبية الحاكمة وبعض الأحزاب التي تصف نفسها بالمعارضة، فيما قاطعته المعارضة التقليدية بحجة عدم تلبية "ضمانات" تطالب بها.
 
وقد أسفر هذا الحوار الذي تصفه المعارضة بـ"المسرحية"، ويعتبره الموالون محل إجماع شعبي، عن اقتراح تعديلات دستوري جوهرية تقترح إلغاء مجلس الشيوخ وتعديل العلم والنشيد الوطنيين، وتعديلات أخرى كبيرة.
 


الكلمات المفتاحية : المنتدى, دستور, شعب


               شارك شارك

أخبار | صحة | افريقيا | اقتصاد | أخبار الساحل | المغرب العربي | تكنولوجيا | منوعات | صوت وصورة | رياضة | الرأي | تحقيقات | مجتمع | محليات | ثقافة وفن | تقارير | الصحافة | رئاسيات يونيو | حوار | تقارير الشرق الموريتاني | شخصيات | قالت المواقع | بيانات | توقيـــع | الإذاعة | مواقع موريتانية | قالت العرب

Copyright © 2017 - 2002 صـحراء ميديـا جميع الحقوق محفوظـة