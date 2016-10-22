المنتدى يدخل في مشاورات لاتخاذ موقف من خطاب الرئيس



أعلن محمد جميل منصور، رئيس حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية "تواصل"، ورئيس اللجنة السياسية في المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة المعارض، أن هنالك مشاورات مستمرة لاتخاذ موقف من مخرجات الحوار وخطاب الرئيس الأخير.



وقال ولد منصور، في منشور على حسابه الشخصي على الفيسبوك إنه "من المهم إشعار الرأي العام والمهتمين أن حزب تواصل لم يتخذ أي موقف بعد من مخرجات حوار النظام ولا من خطاب الرئيس ولد عبد العزيز فيه".



وأضاف أن "اللجنة التنفيذية للحزب في اجتماع ومشاورات المنتدى مستمرة - بغض النظر عما سيخرج منها - وأي تصريح أو موقف يعبر عن صاحبه فقط لذلك لزم التنبيه".



وكان المنتدى قد دعا إلى مسيرة يوم السبت المقبل ترفع شعار "لا للانقلاب على الدستور" وترفض "مأمورية ثالثة" للرئيس، وهي الأمور التي نفاها ولد عبد العزيز في خطابه الأخير.

