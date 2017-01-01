المنتدى يدعو أنصاره للتسجيل في الإحصاء الإداري

دعا المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة، أكبر ائتلاف معارض في موريتانيا زوال اليوم الخميس جميع المواطنين إلى التسجيل على اللائحة الانتخابية من أجل المشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية.
وأضاف منتدى المعارضة بيان صحفي أن التسجيل على اللائحة الانتخابية سيكون ضمانا لحقهم في المقاطعة أو التصويت في استحقاقات يوليو المقبل.وطالب المنتدى بمراجعة "شفافة وتوافقية" للملف الانتخابي، وإعداد لائحة متكاملة تشارك فيها جميع القوى السياسية والاجتماعية، "حتى يتسنى للموريتانيين ممارسة حقوقهم في التعبير عن إرادتهم".
وأكد المنتدى المعارض أن إجراء أي اقتراع دون مراجعة جدية للملف الانتخابي وإعداد لائحة انتخابية مكتملة يفتقد للمصداقية ولا يعكس إرادة المواطنين، واصفا فتح الإحصاء التكميلي ذي الطابع الإنتخابي ب"المهزلة".
وكانت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات أطلقت صباح اليوم الخميس، الإحصاء التكميلي الذي سيمكن من مراجعة اللائحة الانتخابية التي سيجري وفقها الاستفتاء الشعبي على تعديل الدستور منتصف شهر يوليو المقبل.
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