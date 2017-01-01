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المنتدى يشيد بموقف الشيوخ حيال اعتقال ولد غدة


نواكشوط - صحراء ميديا
الخميس 18 ماي 2017 - 13:32



المنتدى يشيد بموقف الشيوخ حيال اعتقال ولد غدة
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أثنى المنتدى الوطنى للديمقراطية والوحدة المعارض فى موريتانيا اليوم الخميس على موقف مجلس الشيوخ الموريتاني حيال قضية اعتقال السناتور وعضو المنتدى محمد ولد غدة إثر حادث سير أدى إلى وفيات.

ودان الرئيس الدوري للمنتدى محمد جميل منصور فى مؤتمر صحافي اليوم الخميس ما سماه تعسف السلطة التنفيذية بمنعها أعضاء مجلس الشيوخ أمس عقد مؤتمر صحافي داخل مبني المجلس.

وقال إن المنتدى تابع لحظات التعسف فى التعامل مع قضية السناتور ولد غدة، وتحريف الأمور عن مسارها والتعسف المصاحب للإجراءات القانونية، وفق تعبيره.

وكان الشيوخ قد وجهوا رسالة إلى وزير العدل الموريتاني يطلبون فيها الإفراج عن زميلهم بناء على المادة 50 من الدستور الموريتاني.

وأعلن أكبر إئتلاف للمعارضة الموريتانية عزمه إطلاق سلسلة من المهرجانات تبدأ بمهرجانين فى نواكشوط الشمالية والجنوبية السبت والأحد المقبلين.

وأكد ولد منصور خلال عرضه أمام الصحافة أن ما وصفها بمعاناة المواطنين مستمرة فى مختلف المجالات وفى كل الأماكن.

وقال إن الفساد مستشر فى كل مفاصل الدولة، ومرتبط بأعلى هرم، لافتا إلى أن التسيير العام هو المسؤول الأول عن معاناة المواطنين.

ونبه ولد منصور إلى أن الاحتجاجات عرفت وتيرة غير مسبوقة فى موريتانيا، وآخرها مظاهرات الناقلين، متهما جهات لم يسمها بالتسبب فى الشغب الذى صاحبها.

واعتبر أن الاحتجاجات تدل على أن المستوى الذى بلغته حياة المواطنين لم يعد بالإمكان السكوت عليه، محملا المسؤولية لما وصفه بحيف النظام الحاكم.
 
 


الكلمات المفتاحية : الشيوخ, المعارضة, المنتدى
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