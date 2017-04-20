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المنتدى يطالب العالم برفع الظلم عن الفلسطينيين


نواكشوط - صحراء ميديا
الخميس 20 أبريل 2017 - 09:42



المنتدى يطالب العالم برفع الظلم عن الفلسطينيين
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طالب المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة اليوم الخميس هيئة الأمم المتحدة وكل أحرار العالم بالوقوف ضد "الظلم المسلط" على الأسرى الفلسطنيين، الذين يواصلون إضرابهم عن الطعام.

وندد المنتدى فى بيان له بالصمت الدولي على الجرائم التي يتعرض لها شعب فلسطين بصفة عامة وأسراه بصفة خاصة، إذ لا وسيلة لديهم لمواجهة الظلم، "سوى أمعائهم الخاوية"، وفق البيان.
 
ودعا المنتدى الذى يعد أكبر تجمع للأحزاب المعارضة فى موريتانيامن أسماهم أحرار العالم للوقوف مع أبطال فلسطين، القابعين في سجون الاحتلال الصهيوني، مشيرا أنه لا ذنب لهم سوى أنهم قالوا "لا للظلم".

وشدد المنتدى على ضرورة الإتحاد بين الفلسطينيين حول قضيتهم، حتى لا يتم   إذلال أبطال الأمة الصامدين وراء قضبان سجون الاحتلال الصهيوني ، حسب البيان .
 


الكلمات المفتاحية : أسرى, إضراب, الاحتلال, السجون, المنتدى, فلسطين
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