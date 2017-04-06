المنتدى يعلن خطته لإسقاط التعديل الدستوري



أعلن المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة المعارض فى موريتانيا اليوم الخميس عن خطة من ثلاثة محاور لإدارة المرحلة المقبلة.



وكشف الرئيس الدوري للمنتدى محمد جميل ولد منصور فى مؤتمر صحفي اليوم أن المحور الأول سيركز على الإجراءات القانونية لمنع ما سماه الانقلاب الدستوري الذي يحضر له النظام، فى إشارة إلى عزم الرئيس الموريتاني تمرير التعديلات الدستورية عبر الاستفتاء الشعبي.



فيما سيركز المحور الثاني لخطة المنتدى على الجانب السياسي والإعلامي عبر توعية الشعب الموريتاني بخطورة الخطوات التى يعتزم النظام إجراءها على أعلى وثيقة قانونية للبلد، مشيرا إلى أن المنتدى سيكثف حملاته التحسيسية بهذه الخصوص فى المرحلة المقبلة.



وأكد ولد منصور أن المنتدى سيركز فى محوره الثالث على الاحتجاج الشعبي، لافتا إلى أنهم سيذلون الجهد لتوسيع رقعة الاحتجاجات مشدده على أن المرحلة المقبلة التي ستدخلها البلاد تحتاج إلى النضال والضغط حتى يتراجع النظام الحالي الانقلاب على الدستور.



وكان المنتدى قد أعلن اليوم عن تشكيلة جديدة ستقود المنتدى خلال المرحلة المقبلة، برئاسة محمد جميل ولد منصور رئيس حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية .

