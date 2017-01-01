المنتدي: الشعب الموريتاني أسقط التعديلات الدستورية





قال المنتدى للديمقراطية والوحدة المعارض في موريتانيا إن الشعب الموريتاني "أسقط التعديلات الدستورية, كما أسقطها الشيوخ، من خلال مقاطعته للاقتراع على امتداد التراب الوطني ورفضه للمشاركة في هذه الانتخابات.



واتهم المنتدي في بيان أصدره مساء اليوم السبت بعد إغلاق مكاتب الاقتراع, السلطة الموريتانية باستخدام الأموال العامة والإدارة والمؤسسات العمومية, للتأثير على سير العملية الانتخابية, متحدثا عن عمليات "تزوير" داخل مكاتب الاقتراع.



وأضاف المنتدي أن السلطات استبعدت كل المراقبين المحايدين، غير المتعاونين معها، وصادرت كل أدوات التصوير والتسجيل,حسب البيان.



وأضاف المنتدي أن "هذا الاستفتاء غير شرعي ، حيث تجاوز النص الدستوري الصريح، الذي يحدد بصورة لا تقبل أي تأويل، الطريقة الحصرية لمراجعة الدستور, والقائلة بأنه لا يمكن تقديم أي مشروع مراجعة للاستفتاء، إلا إذا صوت عليه ثلثا أعضاء الجمعية الوطنية وثلثا أعضاء مجلس الشيوخ.