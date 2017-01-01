موريتانيا تتقدم 10 درجات على مؤشر مناخ الأعمال

المنطقة الحرة :أغلقنا بعض مصانع "موكا" لضررها بالمواطن

دراسة: استعمال الأسبرين بانتظام يحد من السرطان

موريتانيا: البرلمان يجيز ثلاثة قرورض تهم الطاقة والنقل والمعادن

أمريكا تحذر من خطف رعايا غربيين بالنيجر ومحيطها

موريتانيا:الوزير الأول يستقبل رئيس اللجنة السنغالية لحقوق الإنسان

البنك الدولي: موريتانيا تتقدم عشر درجات على مؤشر مناخ الأعمال

موريتانيا: الإعلان عن نتائج جائزة شنقيط للعام 2017

http://www.mohamedy.org/
http://www.wmaker.net/saharamedias/newsletter/

مقالات

عبد الله ولد الشيخ في ذمة الله -- نبأ دونه الأنباء

ممود ولد الشيخ
عبد الله ولد الشيخ في ذمة الله -- نبأ دونه الأنباء
  ليس من المعروف  ولاالمألوف  من قيم مجتمعنا ان يذكر المرء محاسن ابيه او احد أبويه

إلى أين نحن متجهون؟ / مقال اعزيزي ولد المامي

اعزيزي ولد المامي
إلى أين نحن متجهون؟ / مقال اعزيزي ولد المامي
توطــئة : عن أبي ذر رضي الله عنه قال « قال لي النبي صلى الله عليه وسلم : قل الحق

الأحزاب السياسية في مواجهة تحديات القطيعة

الأستاذ مين عبد الله - محامي لدى المحاكم
الأحزاب السياسية في مواجهة تحديات القطيعة
  هل أصبح عالم اليوم ذا حساسية إزاء الأحزاب السياسية  ( المعروفة بالتقليدية ) . 

إليهم... رسالة من الشيخ إبراهيم ولد الشيخ سيديا (المفتي)

الشيخ إبراهيم الشيخ سيديا
إليهم... رسالة من الشيخ إبراهيم ولد الشيخ سيديا (المفتي)
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. لم أكن من دعاة الفتنة يوما من الدهر، أو المنادِين

زيارة اركيز /الأستاذ: أحمد سالم ولد بوحبيني

نواكشوط-صحراء ميديا
زيارة اركيز /الأستاذ: أحمد سالم ولد بوحبيني
 . بسم الله الرحمن الرحيم   فخامة الرئيس بعد التحية والتقدير إليكم ما يغنيكم عن زيارة
Sahara Media Agency : إغلاق بعض مصانه "موكا" فى نواذيبو https://t.co/28IBze3ocp
الاربعاء 1 نونبر - 10:33
Sahara Media Agency : Mauritanie : approbation par le parlement de trois prêts relatifs à l’énergie, le transport et les mines https://t.co/ruqbUVLcn8
الاربعاء 1 نونبر - 01:24
App Store
Facebook
Twitter
Newsletter
Rss

المنطقة الحرة :أغلقنا بعض مصانع "موكا" لضررها بالمواطن


نواذيبو-صحراء ميديا
الاربعاء 1 نونبر 2017 - 08:24



المنطقة الحرة :أغلقنا بعض مصانع "موكا" لضررها بالمواطن
مواضيع ذات صلة

 
قال رئيس سلطة منطقة انواذيبو الحرةمحمد ولد الداف إن المنطقة بعض مصانع دقيق السمك المعروفة محليا ب " موكا" ، مشيرا إلى أن البقية استجابت  للمعايير اللازمة للسلامة البيئية وصحة المواطن .

جاء ذلك خلال  نقطة صحفية مساء أمس الثلاثاء لتوضيح شرح نتائج المجلس الأعلى للتوجيه الإستيراتيجي للمنطقة الحرة الذي ترأسه الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز الأسبوع الماضي .

وأكد ولد الداف خلال المؤتمر أن المنطقة لم تحتج لصرف أوقية واحدة من ميزانية الدولة  حيث تعتمد المنطقة علي ضرائبها ورسومها التي أصبحت تؤثر علي ميزانية الدولة من خلال الضرائب الجمركية والقيمة المضافة .


ولد الداف قال إن مشروع منطقة انواذيبو الحرة يصرف نسبة أكثر من ثمانين بالمائة علي بندين أولها التشغيل أي الرواتب والثاني نظافة انواذيبو مطالبا بالمساهمة الاعلامية في تغيير العقليات وتحسيس المواطن حيال هذا الموضوع..
وأوضح أن  منطقة انواذيبو الحرة جهاز مستقل ماليا ويمول كل مشاريعه بموارده ، على حد تعبيره.


الكلمات المفتاحية : موريتانيا, موكا, نواذيبو
Copyright © 2017 - 2002 صـحراء ميديـا جميع الحقوق محفوظـة