المنطقة الحرة :أغلقنا بعض مصانع "موكا" لضررها بالمواطن





قال رئيس سلطة منطقة انواذيبو الحرةمحمد ولد الداف إن المنطقة بعض مصانع دقيق السمك المعروفة محليا ب " موكا" ، مشيرا إلى أن البقية استجابت للمعايير اللازمة للسلامة البيئية وصحة المواطن .



جاء ذلك خلال نقطة صحفية مساء أمس الثلاثاء لتوضيح شرح نتائج المجلس الأعلى للتوجيه الإستيراتيجي للمنطقة الحرة الذي ترأسه الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز الأسبوع الماضي .



وأكد ولد الداف خلال المؤتمر أن المنطقة لم تحتج لصرف أوقية واحدة من ميزانية الدولة حيث تعتمد المنطقة علي ضرائبها ورسومها التي أصبحت تؤثر علي ميزانية الدولة من خلال الضرائب الجمركية والقيمة المضافة .





ولد الداف قال إن مشروع منطقة انواذيبو الحرة يصرف نسبة أكثر من ثمانين بالمائة علي بندين أولها التشغيل أي الرواتب والثاني نظافة انواذيبو مطالبا بالمساهمة الاعلامية في تغيير العقليات وتحسيس المواطن حيال هذا الموضوع..

وأوضح أن منطقة انواذيبو الحرة جهاز مستقل ماليا ويمول كل مشاريعه بموارده ، على حد تعبيره.