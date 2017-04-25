المنطقة الحرة تستعرض منظومتها القانونية لجلب المستثمرين





استعرض رئيس سلطة منطقة انواذيبو الحرة محمد ولد الداف اليوم الثلاثاء جوانب من المنظومة القانونية المحفزة التي توفرها المنطقة الحرة للمستثمرين الراغبين في الاستثمار في الحيز الجغرافي لمدينة نواذيبو ، مشيرا إلى أن الهدف من تنظيم النسخة الأولي من المنتدي الدولي للاستثمار هو التعريف بالمقدرات التي تمتلكها المنطقة الحرة.







وقال ولد الداف فى مؤتمر صحفي عقده عقب اختتام أعمال المنتدي إن المنطقة تمكنت فى الفترة الماضية من إنجاز أزيد من 200 مشروع وخلق مئات فرص العمل للشباب.







و أكد رئيس السلطة أن مدينة نواذيبو كانت تحتاج لحوكمة ملائمة للتنمية وهو ما سعت سلطة المنطقة الحرة إلي تحقيقه من خلال نظام تحفيزي تم تطبيقه مما واكب ذلك من حركية اقتصادية ومؤشرات كبيرة ساهمت في تنمية المرافق الخدمية في المدينة، وفق تعبيره .







وذكر ولد الداف بالتقرير السنوي الذى تعده سلطة منطقة انواذيبو الحرة ويتناول الانجازات التي تحققت خلال كل سنة في شتي المجالات بمدينة نواذيبو.







واختتمت اليوم بمدينة نواذيبو النسخة الأولي من المنتدى الدولي للاستثمار ، الذى افتتحه الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز أمس الاثنين تحت شعار "اليوم معا، نستثمر المستقبل" .







وقطع الرئيس الموريتاني الشريط الرمزي إيذانا بإطلاق هذا المنتدى كما اطلع على المعرض المقام بالمناسبة الذي ضم أبرز أنشطة كبريات الشركات والمقاولات العالمية وفرص الاستثمار في موريتانيا.





