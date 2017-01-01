المهندسون الشباب: "وكالة التشغيل " تحاول القضاء على البطالة





نوهت رابطة مستقبل المهندسين الشباب اليوم الثلاثاء بالجهود التى بذلتها وكالة ترقية وتشغيل الشباب لحل مشكل البطالة فى موريتانيا ، وخصوصا في صفوف الخريجين من المهندسين الشباب .



وقالت الرابطة فى بيان لها إن ثلاثة أعضاء في الرابطة استفادوا من القروض والتربصات التى تقدمها الوكالة ، مشيرة إلى أن ذلك لايرقى إلى طموح المنتسبين وأعضاء الرابطة ولكنه يعد "خطوة في الاتجاه الصحيح "، وفق البيان.





وأوضح البيان أن هذه الخطوة تعزز من إمكانية القضاء على شبح البطالة الذي يؤرق كاهل الخريجين لاسيما المهندسين منهم ذوي الخبرات العالية والكفاءات المهنية التي تخول لهم الاندماج في المسار المهني والحياة النشطة، على حد تعبيرهم .



وشكرت الرابطة الفاعلين في المجتمع المدني وكل من ساهم من قريب أو بعيد في إلقاء الضوء على الهم الشبابي ، للمساعدة فى إيجاد حلول لقضيتهم العادلة، وفق ماورد فى البيان.