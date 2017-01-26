الموافقة على إنشاء المكتب الوطني للبحث وتنمية الثروة الحيوانية

الحكومة الموريتانية: وساطة الرئيس في غامبيا جنبت المنطقة حربا

طائرة عسكرية سنغالية تقل بارو إلى غامبيا

تعيينات في عدة قطاعات بوزارة البيطرة

"الكاف" يرفض تغيير ملعب لقاء مصر والمغرب

الجمارك الموريتانية تحتفي بيومها الدولي

اليابان: 21 مليون لتأهيل مركز السبخة الصحي

غامبيا: بارو يطلب بقاء قوات "الإيكواس" ستة أشهر

http://www.mohamedy.org/
http://www.wmaker.net/saharamedias/newsletter/

مقالات

ملاحظات حول الوساطة الموريتانية في غامبيا

محمد سالم الشيخ
ملاحظات حول الوساطة الموريتانية في غامبيا
لا مندوحة من الاعتراف أن الجهد الذي قامت به موريتانيا ممثلة في رئيسها لنزع فتيل الحرب أو التدخل

الحراك القضائي في موريتانيا : من نقابة القضاة إلى نادي القضاة

أحمد ولد ألبو قاض موريتاني
الحراك القضائي في موريتانيا : من نقابة القضاة إلى نادي القضاة
  لئن كانت نهاية سنة 2005 في موريتانيا قد شكلت بداية تحول إصلاحي شامل في

انواذيبُ تريدُ أن تتنفس !

حمود الفاظل
انواذيبُ تريدُ أن تتنفس !
لا نعمة تكافئ تنفس الهواء الطّلق بلا منّة من أحد، ولا شيء أجمل من استنشاق ذلك الهواء النقي

ملاحظات وقراءة لرئيس محكمة حول قانون النوع

الدكتور:هارون ولد عمَّار ولد إديقبي
ملاحظات وقراءة لرئيس محكمة حول قانون النوع
ملاحظات حول المعالجة التشريعية والقضائية لجرائم الاعتداء على المرأة في موريتانيا - قراءة مقارِنة

عاجل إلى البرلمانيين

بقلم / محمد الأمين بن الشيخ بن مزيد
عاجل إلى البرلمانيين
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين ورضي الله عن الصحابة أجمعين والتابعين لهم
Sahara Media Agency : الموافقة على إنشاء المكتب الوطني للبحث وتنمية الثروة الحيوانية https://t.co/NM7aluqDfG
الخميس 26 يناير - 20:07
Sahara Media Agency : الحكومة الموريتانية: وساطة الرئيس في غامبيا جنبت المنطقة حربا https://t.co/3OKbtZF4vu
الخميس 26 يناير - 20:07
App Store
Facebook
Twitter
YouTube
Google+
Newsletter
Rss

الموافقة على إنشاء المكتب الوطني للبحث وتنمية الثروة الحيوانية


صحراء ميديا - نواكشوط
الخميس 26 يناير 2017 - 18:44



الموافقة على إنشاء المكتب الوطني للبحث وتنمية الثروة الحيوانية
مواضيع ذات صلة

 

صادق مجلس الوزراء اليوم الخميس على مشروع مرسوم يتضمن إنشاء مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تدعى المكتب الوطني للبحوث وتنمية الثروة الحيوانية ويحدد قواعد تنظيمها وسير عملها.


و أوضحت وزيرة البيطرة  فاطم فال بنت اصوينع في شرحها لمشروع المرسوم  خلال المؤتمر الأسبوعي للحكومة أن  هذاالقرار جاء بعد قرار السلطات العمومية منذ سنوات انشاء قطاع خاص بالثروة الحيوانية من اجل ان يكون مسؤولا عن انطلاقة الرؤية الاستراتيجية لهذا القطاع الذي يعتبر من اهم الركائز الاقتصادية الوطنية  .


وأكدت أن انشاء قطاع خاص بالثروة الحيوانية كان من الضروري أن تواكبة اجراءات كثيرة سواء في مجال الترسانة القانونية او المجال المؤسسي وخاصة المؤسسات الفنية التي يمكن ان تخدم التنمية الحيوانية من جميع جوانبها.

 

واضافت ان هذه المؤسسة ستضم عدة تخصصات منها مايهتم بالصحة الحيوانية وتشخيص الأمراض الحيوانية والعلاجات والكشف والرقابة الوبائية على مستوى موريتانيا، ومنها مايهتم بالتلقيح الاصطناعي والتربية وانواع التغذية الموجهة للحيوانات التي تنتظر منها مردودية أكبر.



الكلمات المفتاحية : تنمية, حيوان, مكتب


               شارك شارك

أخبار | صحة | افريقيا | اقتصاد | أخبار الساحل | المغرب العربي | تكنولوجيا | منوعات | صوت وصورة | رياضة | الرأي | تحقيقات | مجتمع | محليات | ثقافة وفن | تقارير | الصحافة | رئاسيات يونيو | حوار | تقارير الشرق الموريتاني | شخصيات | قالت المواقع | بيانات | توقيـــع | الإذاعة | مواقع موريتانية | قالت العرب

Copyright © 2017 - 2002 صـحراء ميديـا جميع الحقوق محفوظـة