بالصور.. انطلاق مسيرة رفض تعديل الدستور بموريتانيا

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الموريتانيون الرافضون لتعديل الدستور يخرجون للشارع


نواكشوط - صحراء ميديا
السبت 15 يوليوز 2017 - 17:45



أرشيف
أرشيف
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بدأ سكان العاصمة الموريتانية نواكشوط، الذين يرفضون تعديل الدستور من طرف الحكومة مطلع الشهر المقبل، الخروج مساء اليوم السبت في مظاهرة شعبية ستجوب عدداً من شوارع العاصمة، وذلك بدعوة من القوى السياسية الرافضة لهذه التعديلات الدستورية.
 
وستنطلق ثلاث مسيرات راجلة بشكل متزامن من نقاط مختلفة في العاصمة، لتجتمع عند ملتقى الطرق المعروف بمدريد، قبل أن تتجه إلى حيث منصة الخطابة في ساحة مسجد بن عباس.
 
ووفقا لمراسلي "صحراء ميديا" في عين المكان، فإن أنصار المعارضة والرافضين للتعديلات الدستورية بدأوا في التوافد على نقاط انطلاق المسيرات الشعبية؛ في ملتقى طرق "كلينك"، وسوق عثمان، وسوق "لكبيد"، وهي النقاط التي حددتها المعارضة لبدء سيرها نحو ملتقى طرق مدريد.
 
وتراهن أغلب أحزاب المعارضة الموريتانية، بعد إعلانها مقاطعة الاستفتاء، على توعية الشارع وتحريضه ضد ما تسميه العبث بالتعديلات الدستورية المناقضة لثوابت الدستور.
 
كما تشهد مسيرة اليوم السبت مشاركة حزب تكتل القوى الديمقراطية المعارض في التعبئة لها، بالتنسيق مع المنتدى الذي سبق أن انشق عنه، كما تشارك فيها حركات أخرى من أبرزها حركة "إيرا" الحقوقية، وحركة "فلام".
 
 
في غضون ذلك قامت السلطات الموريتانية بفرض طوق أمني على المناطق التي ستمر منها المسيرات الشعبية، وشوهد انتشار أمني مكثف في هذه المناطق.
 
وتتهم أطياف واسعة من المعارضة الحكومة بمحاولة تنفيذ انقلاب جديد على الدستور الموريتاني، عبر استفتاء الخامس من أغسطس المقبل.
 
وحظيت المسيرة بتعبئة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة في موقع "فيس بوك" الأكثر انتشاراً في موريتانيا، وتمت التعبئة لها تحت وسم "ماني_زاركَ" الذي انتشر بشكل واسع خلال اليومين الماضيين.
 





الكلمات المفتاحية : الدستور, المعارضة, المنتدى
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