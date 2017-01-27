الموريتانيون يتظاهرون للمطالبة بإعدام المسيء



خرج الآلاف من سكان العاصمة الموريتانية نواكشوط، مساء اليوم الجمعة، في مظاهرة تدعو للحكم بالإعدام على المسيء للجناب النبوي الشريف، وذلك قبل أيام قليلة من إصدار المحكمة العليا لقرارها النهائي في القضية.



وتجمهر المحتجون في ساحة ابن عباس، وسط العاصمة نواكشوط، مرددين هتافات تطالب بإصدار حكم الإعدام في حق المسيء، وتدعو لتطبيق الحكم بشكل فوري.



وشارك في المظاهرة أئمة ومشايخ وعلماء أجمعوا على أن الشريعة الإسلامية تنص على إعدام المسيء، والقانون الموريتاني أيضاً يحكم عليه بالإعدام، داعين السلطات إلى تطبيق الشريعة والقانون.



ومن المنتظر أن تعقد المحكمة العليا جلسة يوم الثلاثاء المقبل لإصدار حكمها النهائي في الملف.



وكان ولد امخيطير قد اعتقل يوم 02 يناير 2014، وحكم عليه بالإعدام من طرف المحكمة الجنائية بنواذيبو خلال محاكمته في شهر ديسمبر 2014، وذلك بعد إدانته بتهمة الزندقة.



وأكدت محكمة الاستئناف في شهر أبريل من عام 2016، حكم الإعدام ولكنها كيفت التهمة على أنها "ردة"، ودعت إلى النظر في توبته، في ظل انتقادات كبيرة لحكم الاستئناف.

