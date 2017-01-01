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السبت 6 ماي - 15:44
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الموريتانيون يودعون الراحل اعلي ولد محمد فال


نواكشوط - صحراء ميديا
السبت 6 ماي 2017 - 00:40



لحظة وصول الجثمان لمطار نواكشوط الدولي (أم التونسي)
لحظة وصول الجثمان لمطار نواكشوط الدولي (أم التونسي)
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شارك آلاف الموريتانيين ليل الجمعة/السبت في صلاة الجنازة التي أقيمت على جثمان الرئيس الأسبق الراحل اعلي ولد محمد فال.
 
وأقيمت الصلاة في مسجد ابن عباس في العاصمة نواكشوط، وأمها إمام المسجد الجامع أحمدو ولد لمرابط ولد حبيب الرحمن.
 
وتقدم المصلين الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، وأعضاء الحكومة وقادة المؤسسة العسكرية والأمنية، بالإضافة إلى عدد كبير من الشخصيات السياسية والثقافية والوجهاء الاجتماعيين.
 
ووصل الجثمان على متن طائرة عسكرية مساء اليوم الجمعة قادماً من مدينة ازويرات، ملفوفاً في العلم الوطني في موكب رسمي، محمولاً على أكتاف جنود موريتانيين.
 
وبعد أداء الصلاة تم نقل الجثمان في موكب كبير في اتجاه مقبرة "أكريديل"، شمال العاصمة نواكشوط، في ولاية إينشيري.
 

الموريتانيون يودعون الراحل اعلي ولد محمد فال

الموريتانيون يودعون الراحل اعلي ولد محمد فال


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