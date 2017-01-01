الموريتانيون يودعون الراحل اعل ولد محمد فال



شارك مئات الموريتانيين ليل الجمعة/السبت في صلاة الجنازة التي أقيمت على جثمان الرئيس الأسبق الراحل اعل ولد محمد فال.



وأقيمت الصلاة في مسجد ابن عباس في العاصمة نواكشوط، وأمها إمام المسجد الجامع أحمدو ولد لمرابط ولد حبيب الرحمن.



وتقدم المصلين الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، وأعضاء الحكومة وقادة المؤسسة العسكرية والأمنية، بالإضافة إلى عدد كبير من الشخصيات السياسية والثقافية والوجهاء الاجتماعيين.



ووصل الجثمان على متن طائرة عسكرية مساء اليوم الجمعة قادماً من مدينة ازويرات، ملفوفاً في العلم الوطني في موكب رسمي، محمولاً على أكتاف جنود موريتانيين.



وبعد أداء الصلاة تم نقل الجثمان في موكب كبير في اتجاه مقبرة "أكريديل"، شمال العاصمة نواكشوط، في ولاية إينشيري.

