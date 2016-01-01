الموريتاني سيسكو يٍرأس لجنة تحكيم مهرجان قرطاج



انطلقت فعاليات مهرجان قرطاج السينمائي للأفلام العربية والأفريقية الأسبوع الماضي بنسختها 27 بمشاركة عدد من هام من نجوم السينما العربية والعالمية.



ويترأس لجنة تحكيم المسابقة الرسمية للمهرجان هذا العام المخرج الموريتاني عبد الرحمن سيساكو وتضم اللجنة كلا من عبد الحليم المسعودي من تونس، وديانا ڤاي من السنغال، وجيوفانا تيفياني من إيطاليا، وخالد يوسف من مصر، ومارك إرمار من فرنسا، ويمينة بشير شويخ من الجزائر.



ويعد سيساكو من أبرز المخرجين في أفريقيا، إذ حققت أفلامه في السنوات الأخيرة نجاحات من أهمها فيلم "تمبكتو " الذي يروي أحداث تاريخية حولت مدينة تمبكتو في شمال مالي من مهد الحضارة الافريقية، إلى بؤرة توتر طادرة للسكان.

