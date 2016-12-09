الميزانية تؤجل محاكمة اغباغبو إلى العام المقبل



أعلنت المحكمة الجنائية الدولية اليوم الجمعة، تأجيل محاكمة الرئيس الإيفواري السابق لوران اغباغبو، و وزير شبابه بلي غوي إلى فبراير من العام المقبل، لأسباب مرتبطة بالميزانية.



وقال القاضي المسؤول عن المحاكمة كونو تارفوسير إن التأجيل يعود إلى عدم اتفاق الدول الأعضاء على ميزانية ثلاث محاكمات متوازية.



ويحاكم الرئيس الإيفواري السابق ووزير شبابه في محكمة الجنائية الدولية بسبب جرائم ضد الانسانية ارتبطت به خلال أحداث الشغب التي تلت الانتخابات من ديسمبر إلى إبريل 2011، وبدأت المحاكمة في يناير الماضي.



وفي الخميس الماضي تعرض شارل بلي غودي لوعكة صحية خلال المحاكمة.

