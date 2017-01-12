الناطق باسم الحكومة الموريتانية يحذر من الإساءة للنواب

قال وزير الثقافة والصناعة التقليدية الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد الأمين ولد الشيخ إن قضية منح قطع أرضية للبرلمانيين قديمة بعد تقدمهم بطلب منذ عدة سنوات، مشيرا إلى أن اتهام البرلمانيين بالرشوة يعتبر إساءة وتطاولا عليهم، خصوصا أنهم يمثلون الشعب .



وأكد الوزير الناطق باسم الحكومة خلال المؤتمر الأسبوعي للحكومة أن النواب لديهم حصانة و هيئة دستورية تمنع اتهامهم بالرشوة، معتبرا أن من وجه لهم هذه التهمة قد تطاول عليهم ، وفق تعبيره .



وأشار الوزير إلى أن النواب تقدموا بطلب لقطع أرضية منذ سنوات و تمت الموافقة على طلب منحهم القطع الأرضية في اجتماع مجلس الوزراء منذ عدة أشهر ، حتى قبل "الحوار الوطني الشامل"، على حد تعبيره.