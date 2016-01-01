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الناطق باسم الحكومة : موريتانيا لا تأخذ أخبارها الأمنية من السفارات


صحراء ميديا - نواكشوط
الخميس 3 نونبر 2016 - 19:09



الناطق باسم الحكومة : موريتانيا لا تأخذ أخبارها الأمنية من السفارات
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قال  وزيرالثقافة والصناعة التقليدية الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد الأمين ولد الشيخ إن  موريتانيا ليست بحاجة لأخذ أخبارها من السفارات ، مقللا من شأن التحذيرات التي أصدرتها سفارات بعض الدول الغربية في موريتانيا .

 

وأوضح الناطق باسم الحكومة أن التحذير الذي أصدرته سفارة الولايات المتحدة في نواكشوط  ليس لموريتانيا وحدها بل لمجموعة من الدول تطالب فيه رعاياها بالحذر من بعض التهديدات أوالملابسات ، وفق تعبيره .

 

وأضاف ان الملابسات التي ذكرت فيها موريتانيا من بين تلك الدول سيتم شرحها من طرف الجهات الامنية في مؤتمر صحفي سينظم في فترة لاحقة ،مبيناان تحذير ابريطانيا لرعاياها مبني على تحذير السفارة الامريكية .

 

وانتقد الوزير بشدة البيان الذي أصدرته السفارة الفرنسية ، مشيرا إلى أن موضوعها يختلف حيث انها اصدرت بيانا حول محاولة اغتصاب لسيدة فرنسية تقدم دروسا خصوصية لبعض الأسر وقد سافرت قبل أن تثبت أنها كانت بالفعل محاولة اغتصاب لدى المحاكم ، على حد قوله.

 

وقال إن   إصدار  السفارة الفرنسية لبيان رسمي على هذه الحادثة التي هي محاولة تلصص تقع في اي دولة "ليس موضوعيا وليس واردا بل وانه غير ودي وخاصة من دولة صديقة كفرنسا"،معتبرا أنه  بالنظر في حوادث الجرائم الحالية وبالذات في  موقع وزارة الداخلية الفرنسية وبعض المواقع الرسمية نجد أن جرائم القتل في فرنسا خلال ثلاثة اشهر نتيجة التلصص وصلت الى 413 حالة  ، حسب تعبيره .



الكلمات المفتاحية : الحومة, أمن, سفارات


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