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الناقلون يضربون بعد مضاعفة الضريبة ثلاث مرات


نواكشوط - صحراء ميديا
الثلاثاء 11 أكتوبر 2016 - 10:44



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الناقلون يضربون بعد مضاعفة الضريبة ثلاث مرات

أعلن الناقلون إلى المدن الداخلية والأرياف في موريتانيا اليوم الثلاثاء دخولهم في إضراب مفتوح عن النقل، بعد قرار السلطات رفع الضريبة اليوم إلى 1500 أوقية.

وقال المضربون في اتصال مع "صحراء ميديا" إنهم سينظمون عدة وقفات أمام مبنى سلطة تنظيم النقل، وسيركنون سياراتهم أمام المكتب إلى أن يتم الإتفاق على ضريبة غير مجحفة بالناقلين، أو التراجع عن القرار، وفق تعبيرهم.

وأكد ملاك السيارات أن قرار رفع الضريبة اليومية من 500 إلى 1500 يعتبر مجحفا في حقهم، ولم يأت بالتشاور معه.

وقال الناقلون إنهم يقدمون خدمة من أجل المواطن البسيط، ولا توجد لديهم إمكانيات لتقديم هذا المبلغ في ظل ارتفاع أسعار المحروقات في موريتانيا، وفق تعبيرهم.
 


الكلمات المفتاحية : إضراب, الناقلون, ضرائب, موريتانيا


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