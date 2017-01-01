النتائج الجزئية للاستفتاء: 224 مكتباً (قيد التحديث)

نتائج جزئية لـ224 مكتباً على عموم التراب الموريتاني:
القانون المتعلق بالعلم الوطني:
نعم حصلت على: 38080 صوتاً
لا حصلت على: 6285 صوتاً
حيادي حصلت على: 2373 صوتاً
القوانين الأخرى:
نعم حصلت على: 37465 صوتاً
لا حصلت على 6754 صوتاً
حيادي حصلت على 2425 صوتاً
جهاز تجميع النتائج في اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات - صحراء ميديا
دولة الإمارات العربية المتحدة (أبو ظبي)
المكتب (1):
عدد المسجلين 556
عدد المصوتين: 169
نسبة المشاركة: 30.39٪
عدد الأصوات اللاغية 5
عدد الأصوات المحايدة 6
المصوتين بنعم: 95
المصوتين بلا: 63
المكتب (2):
عدد المسجلين: 573
عدد المصوتين: 93
نسبة المشاركة 16٪
الأصوات اللاغية: 5
الأصوات المحايدة: 4
المصوتين بنعم: 51
المصوتين بلا:23
بلدية شكار (مقاطعة ألاك):
عدد المصوتين 4566
نسبة المشاركة 81.3%
المصوتون بنعم على تعديل العلم: 4164
المصوتون بلا على تعديل العلم 217
المصوتون بنعم على بقية التعديلات 4128
المصوتون بلا على بقية التعديلات 220
النسبة الكاملة 91 في المائة بنعم
المكتب (1):
عدد المسجلين 556
عدد المصوتين: 169
نسبة المشاركة: 30.39٪
عدد الأصوات اللاغية 5
عدد الأصوات المحايدة 6
المصوتين بنعم: 95
المصوتين بلا: 63
المكتب (2):
عدد المسجلين: 573
عدد المصوتين: 93
نسبة المشاركة 16٪
الأصوات اللاغية: 5
الأصوات المحايدة: 4
المصوتين بنعم: 51
المصوتين بلا:23
بلدية شكار (مقاطعة ألاك):
عدد المصوتين 4566
نسبة المشاركة 81.3%
المصوتون بنعم على تعديل العلم: 4164
المصوتون بلا على تعديل العلم 217
المصوتون بنعم على بقية التعديلات 4128
المصوتون بلا على بقية التعديلات 220
النسبة الكاملة 91 في المائة بنعم