النتائج الجزئية للاستفتاء: فرز نتائج المقاطعات (قيد التحديث)

حصلت "صحراء ميديا" على النتائج الجزئية للتصويت على استفتاء 05 أغسطس في العاصمة نواكشوط، وقد تضمنت هذه النتائج خمس مقاطعات جاءت على النحو التالي:
ولاية نواكشوط الغربية، مقاطعة لكصر (تعديل العلم الوطني):
عدد المسجلين: 24399
عدد المصوتين: 10494
الأصوات اللاغية: 804
الأصوات المعبر عنها: 9690
نسبة المشاركة: 43.01%
"نعم": 6300 أي نسبة 65 في المائة
"حيادي": 708 أي نسبة 7.31 في المائة
"لا": 2592 أي نسبة 26.75 في المائة
ولاية نواكشوط الغربية، مقاطعة تفرغ زينه (تعديل العلم الوطني):
عدد المسجلين: 31113
عدد المصوتين: 12042
الأصوات اللاغية: 972
الأصوات المعبر عنها: 11070
نسبة المشاركة: 38.70%
"نعم": 5954 أي نسبة 62.82 في المائة
"حيادي": 686 أي نسبة 6.03 في المائة
"لا": 3448 أي نسبة 31.15 في المائة
ولاية نواكشوط الشمالية، مقاطعة توجنين (إلغاء مجلس الشيوخ وبقية التعديلات):
عدد المسجلين: 39441
عدد المصوتين: 14290
الأصوات اللاغية: 1807
الأصوات المعبر عنها: 12483
نسبة المشاركة: 36.23%
"نعم": 9578 أي نسبة 76.73 في المائة
"حيادي": 755 أي نسبة 6.05 في المائة
"لا": 2150 أي نسبة 17.22 في المائة
ولاية نواكشوط الشمالية، مقاطعة دار النعيم (التعديلات الأخرى):
عدد المسجلين: 27597
عدد المصوتين: 8809
الأصوات اللاغية: 1581
الأصوات المعبر عنها: 7228
نسبة المشاركة: 31.92%
"نعم": 5174 أي نسبة 71.58 في المائة
"حيادي": 587 أي نسبة 8.12 في المائة
"لا": 1467 أي نسبة 20.3 في المائة
ولاية نواكشوط الشمالية، مقاطعة دار النعيم (تعديل العلم الوطني):
عدد المسجلين: 27597
عدد المصوتين: 8826
الأصوات اللاغية: 1475
الأصوات المعبر عنها: 7351
نسبة المشاركة: 31.98%
"نعم": 5246 أي نسبة 71.36 في المائة
"حيادي": 600 أي نسبة 8.16 في المائة
"لا": 1505 أي نسبة 20.47 في المائة
مقاطعات نواكشوط:
ولاية نواكشوط الغربية، مقاطعة لكصر (تعديل العلم الوطني):
عدد المسجلين: 24399
عدد المصوتين: 10494
الأصوات اللاغية: 804
الأصوات المعبر عنها: 9690
نسبة المشاركة: 43.01%
"نعم": 6300 أي نسبة 65 في المائة
"حيادي": 708 أي نسبة 7.31 في المائة
"لا": 2592 أي نسبة 26.75 في المائة
ولاية نواكشوط الغربية، مقاطعة تفرغ زينه (تعديل العلم الوطني):
عدد المسجلين: 31113
عدد المصوتين: 12042
الأصوات اللاغية: 972
الأصوات المعبر عنها: 11070
نسبة المشاركة: 38.70%
"نعم": 5954 أي نسبة 62.82 في المائة
"حيادي": 686 أي نسبة 6.03 في المائة
"لا": 3448 أي نسبة 31.15 في المائة
ولاية نواكشوط الشمالية، مقاطعة توجنين (إلغاء مجلس الشيوخ وبقية التعديلات):
عدد المسجلين: 39441
عدد المصوتين: 14290
الأصوات اللاغية: 1807
الأصوات المعبر عنها: 12483
نسبة المشاركة: 36.23%
"نعم": 9578 أي نسبة 76.73 في المائة
"حيادي": 755 أي نسبة 6.05 في المائة
"لا": 2150 أي نسبة 17.22 في المائة
ولاية نواكشوط الشمالية، مقاطعة دار النعيم (التعديلات الأخرى):
عدد المسجلين: 27597
عدد المصوتين: 8809
الأصوات اللاغية: 1581
الأصوات المعبر عنها: 7228
نسبة المشاركة: 31.92%
"نعم": 5174 أي نسبة 71.58 في المائة
"حيادي": 587 أي نسبة 8.12 في المائة
"لا": 1467 أي نسبة 20.3 في المائة
ولاية نواكشوط الشمالية، مقاطعة دار النعيم (تعديل العلم الوطني):
عدد المسجلين: 27597
عدد المصوتين: 8826
الأصوات اللاغية: 1475
الأصوات المعبر عنها: 7351
نسبة المشاركة: 31.98%
"نعم": 5246 أي نسبة 71.36 في المائة
"حيادي": 600 أي نسبة 8.16 في المائة
"لا": 1505 أي نسبة 20.47 في المائة
آخر مراحل فرز النتائج الجزئية لدى اللجنة الانتخابية - صحراء ميديا
من جهة أخرى أشارت النتائج الجزئية التي تلقتها فرق اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، ليل السبت/الأحد، إلى أن نسبة المشاركة تقارب الخمسين في المائة، وذلك بعد فرز 384 مكتب تصويت من أصل 3118 على عموم التراب الموريتاني.
وتشير المعلومات التي حصلت عليها "صحراء ميديا" إلى أنه بعد فرز 364 صندوق تصويت على الشق المتعلق بتعديل العلم الوطني، وصلت نسبة المشاركة إلى 49.40 في المائة.
بينما صوت لصالح تعديل العلم 51339 ناخباً، أي ما يعادل نسبة 81.88 في المائة من الأصوات المعبر عنها، ورفض تعديل العلم الوطني 9758 ناخباً، أي نسبة 13.03 في المائة، وصوت بالحيادي 3815 ناخباً أي نسبة 5.09 في المائة.
أما فيما يتعلق بالتعديلات الأخرى فتشير النتائج الجزئية بعد فرز 384 مكتب تصويت على عموم التراب الوطني إلى أن نسبة المشاركة تصل إلى 49.40 في المائة.
وصوت لصالح التعديلات التي من ضمنها إلغاء مجلس الشيوخ 52585 ناخباً، أي ما يعادل نسبة 81.51 في المائة من الأصوات المعبر عنها، وصوت بالرفض على التعديلات 10321 ناخباًن أي نسبة 13.45 في المائة، وصوت بالحيادي 3873 ناخباً، أي نسبة 5.05 في المائة.
المقاطعات الداخلية:الولاية الترارزه، مقاطعة روصو (إلغاء مجلس الشيوخ):
عدد المسجلين: 28569
عدد المصوتين: 14251
نسبة المشاركة: 50.5%
البطاقات اللاغية: 697
الأصوات المعبر عنها: 13554
"نعم" حصلت على 7749
"لا" حصلت على: 2299
"حيادي" حصلت على 1547
ولاية الترارزة، مقاطعة المذرذرة (التعديلات الأخرى):
عدد المسجلين: 21307
عدد المصوتين: 11515
الأصوات اللاغية: 1114
الأصوات المعبر عنها: 10401
نسبة المشاركة: 54.04%
"نعم": 9219 أي نسبة 74.26 في المائة
"حيادي": 392 أي نسبة 3.77 في المائة
"لا": 790 أي نسبة 7.6 في المائة
ولاية الترارزة، مقاطعة المذرذرة (تعديل العلم الوطني):
عدد المسجلين: 21307
عدد المصوتين: 11526
الأصوات اللاغية: 953
الأصوات المعبر عنها: 10573
نسبة المشاركة: 54.09%
"نعم": 9375 أي نسبة 88.67 في المائة
"حيادي": 406 أي نسبة 3.84 في المائة
"لا": 792 أي نسبة 7.49 في المائة
مقاطعة بتلميت:التعديلات على المادة 8 (العلم)
عدد المسجلين 34049
الأصوات المعبر عنها 23472
22187 نعم 93,80
347 محايد
1120 لا
نسبة المشاركة 71,94
ولاية كوركول، مقاطعة مقامه (إلغاء مجلس الشيوخ وبقية التعديلات):
عدد المسجلين: 18002
عدد المصوتين: 12107
الأصوات اللاغية: 1134
الأصوات المعبر عنها: 10974
نسبة المشاركة: 67.25%
"نعم": 9217 أي نسبة 84 في المائة
"حيادي": 556 أي نسبة 5.07 في المائة
"لا": 1200 أي نسبة 10.94 في المائة
ولاية كوركول، مقاطعة مقامه (تعديل العلم الوطني):
عدد المسجلين: 18002
عدد المصوتين: 12085
الأصوات اللاغية: 1025
الأصوات المعبر عنها: 11060
نسبة المشاركة: 67.13%
"نعم": 9368 أي نسبة 84.70 في المائة
"حيادي": 592 أي نسبة 5.35 في المائة
"لا": 1100 أي نسبة 9.95 في المائة
ولاية لبراكنه، مقاطعة بوكي (التعديلات الأخرى):
عدد المسجلين: 28760
عدد المصوتين: 11394
الأصوات اللاغية: 2321
الأصوات المعبر عنها: 9073
نسبة المشاركة: 39.62%
"نعم": 6660 أي نسبة 73.40 في المائة
"حيادي": 593 أي نسبة 6.54 في المائة
"لا": 1820 أي نسبة 20.06 في المائة
ولاية لبراكنه، مقاطعة بوكي (تعديل العلم الوطني):
عدد المسجلين: 28760
عدد المصوتين: 11407
الأصوات اللاغية: 1967
الأصوات المعبر عنها: 9440
نسبة المشاركة: 39.66%
"نعم": 7010 أي نسبة 74.26 في المائة
"حيادي": 596 أي نسبة 6.31 في المائة
"لا": 1834 أي نسبة 19.43 في المائة
ولاية آدرار، مقاطعة وادان (تعديل العلم الوطني):
عدد المسجلين: 4015
عدد المصوتين: 3186
الأصوات اللاغية: 96
الأصوات المعبر عنها: 3090
نسبة المشاركة: 79.35%
"نعم": 2815 أي نسبة 91.10 في المائة
"حيادي": 59 أي نسبة 1.91 في المائة
"لا": 216 أي نسبة 6.99 في المائة
ولاية تيرس الزمور، مقاطعة ازويرات (تعديل العلم الوطني):
عدد المسجلين: 21329
عدد المصوتين: 9390
الأصوات اللاغية: 885
الأصوات المعبر عنها: 8505
نسبة المشاركة: 44.02%
"نعم": 5970 أي نسبة 70.19 في المائة
"حيادي": 394 أي نسبة 4.63 في المائة
"لا": 2141 أي نسبة 25.17 في المائة
ولاية تيرس الزمور، مقاطعة ازويرات (التعديلات الأخرى):
عدد المسجلين: 21329
عدد المصوتين: 9390
الأصوات اللاغية: 978
الأصوات المعبر عنها: 8421
نسبة المشاركة: 44.07%
"نعم": 6020 أي نسبة 71.49 في المائة
"حيادي": 407 أي نسبة 4.83 في المائة
"لا": 1994 أي نسبة 23.68 في المائة
ولاية تكانت، مقاطعة تيشيت (التعديلات الأخرى):
عدد المسجلين: 3403
عدد المصوتين: 1758
الأصوات اللاغية: 167
الأصوات المعبر عنها: 1591
نسبة المشاركة: 51.65%
"نعم": 1465 أي نسبة 92.08 في المائة
"حيادي": 66 أي نسبة 4.15 في المائة
"لا": 60 أي نسبة 3.77 في المائة
ولاية تكانت، مقاطعة تيشيت (التعديلات الأخرى):
عدد المسجلين: 3403
عدد المصوتين: 1755
الأصوات اللاغية: 108
الأصوات المعبر عنها: 1647
نسبة المشاركة: 51.57%
"نعم": 1517 أي نسبة 92.11 في المائة
"حيادي": 63 أي نسبة 3.83 في المائة
"لا": 67 أي نسبة 4.07 في المائة
مقاطعة بابابي
المسجلون : 15620
المصوتون :7870
المعبر 6964
نسبة المشاركة : 50,38
5586 نعم
62حياد
1118 لا
مقاطعة واد الناقة
المسجلون : 25560
15827المصوتون 15750
تعديل العلم
نعم 13320
429 حيادي
لا 1308
مقاطعة الميناء
الأصوات المعبر عنها :8147
نسبة المشاركة 34,61
تعديل العلم
4502 نعم
933 حياد
2372 لا
مقاطعة وادالناقة
17336المصوتون
الأصوات اللاغية : 1464 نسبة المشاركة: 64,70
بقية التعديلات
14069 نعم
511حياد
لا 1292
تعديل العلم
15585المصوتون
14168 نعم
495 حيادي
لا 1322
مقاطعة الطينطان
المصوتون 25356
نسبة المشاركة 63,21
بقية التعديلات
22097 نعم
789 حياد
لا 842
مقاطعة اكجوجت
بقية التعديلات
المسجلون 13562
المصوتون 9028
اللاغية 333
المعبر عنها 8695
نسبة المشاركة 66,57%
7902 نعم
180 حياد
613 لا
تعديل العلم
المصوتون 13562
7845نعم
207 حياد
لا652
مقاطعة كرمسين
تعديل العلم
المسجلون 19465
المصوتون 10549
المعبر عنها 9670
نسبة المشاركة 54,19%
8330 نعم
420 حياد
لا 920
مقاطعة مونكل
تعديل العلم
المصوتون 15855
المعبر عنها 7886
نسبة المشاركة 49,74%
نعم 6860
382 حياد
321 لا
مقاطعة لعيون
المعبرعنها 17236
نسبة المشاركة 60,84
نعم 15841
539 حياد
856 لا
ولاية نواكشوط الشمالية، مقاطعة تيارت، المكتب رقم 22 مدرسة السعادة:
عدد المسجلين 613
عدد المصوتين 190
البطاقات اللاغية 11
الأصوات المعبر عنها 179
"نعم" حصلت على 119
"لا" حصلت على 47
"حيادي" حصلت على 13
ولاية نواكشوط الشمالية، مقاطعة تيارت، المكتب رقم 36 مدرسة السعادة:
عدد المسجلين 381
عدد المصوتين 94
البطاقات اللاغية 6
الأصوات المعبر عنها 88
"نعم" حصلت على 56
"لا" حصلت على 25
"حيادي" حصلت على 7
ولاية نواكشوط الشمالية، مقاطعة تيارت، المكتب رقم 19 مدرسة السعادة:
عدد المسجلين 759
عدد المصوتين 286
البطاقات اللاغية 34
الأصوات المعبر عنها 252
"نعم" حصلت على 194
"لا" حصلت على 45
"حيادي" حصلت على 13
نواكشوط الغربية، تفرغ زينه، المكتب 27 ثانوية البنات:
عدد المسجلين 527
عدد المصوتين 134
البطاقات اللاغية 15
الأصوات المعبر عنها 119
نسبة المشاركة 25.57%
"نعم" حصلت على 61 صوتاً
"لا" حصلت على 44
"حيادي" حصلت على 14
لعصابه، بومديد، البلدية حاسي الطين، المكتب 1:
عدد المسجلين 557
عدد المصوتين 513
البطاقات اللاغية 1
الأصوات المعبر عنها 512
"نعم" حصلت على 508 نسبة 99.22%
"حيادي" حصلت على 1
"لا" حصلت على 3
دولة الإمارات العربية المتحدة (أبو ظبي)
المكتب (1):
عدد المسجلين 556
عدد المصوتين: 169
نسبة المشاركة: 30.39٪
عدد الأصوات اللاغية 5
عدد الأصوات المحايدة 6
المصوتين بنعم: 95
المصوتين بلا: 63
المكتب (2):
عدد المسجلين: 573
عدد المصوتين: 93
نسبة المشاركة 16٪
الأصوات اللاغية: 5
الأصوات المحايدة: 4
المصوتين بنعم: 51
المصوتين بلا:23
بلدية شكار (مقاطعة ألاك):
عدد المصوتين 4566
نسبة المشاركة 81.3%
المصوتون بنعم على تعديل العلم: 4164
المصوتون بلا على تعديل العلم 217
المصوتون بنعم على بقية التعديلات 4128
المصوتون بلا على بقية التعديلات 220
النسبة الكاملة 91 في المائة بنعم