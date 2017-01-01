النتائج الجزئية للاستفتاء: فرز نتائج المقاطعات (قيد التحديث)

المقاطعات الداخلية:

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الولاية الترارزه، مقاطعة روصو (إلغاء مجلس الشيوخ)عدد المسجلين: 28569عدد المصوتين: 14251نسبة المشاركة: 50.5البطاقات اللاغية: 697الأصوات المعبر عنها: 13554نعم" حصلت على 7749لا" حصلت على: 2299حيادي" حصلت على 1547ولاية الترارزة، مقاطعة المذرذرة (التعديلات الأخرى)عدد المسجلين: 21307عدد المصوتين: 11515الأصوات اللاغية: 1114الأصوات المعبر عنها: 10401نسبة المشاركة: 54.04نعم": 9219 أي نسبة 74.26 في المائةحيادي": 392 أي نسبة 3.77 في المائةلا": 790 أي نسبة 7.6 في المائةولاية الترارزة، مقاطعة المذرذرة (تعديل العلم الوطني)عدد المسجلين: 21307عدد المصوتين: 11526الأصوات اللاغية: 953الأصوات المعبر عنها: 10573نسبة المشاركة: 54.09نعم": 9375 أي نسبة 88.67 في المائةحيادي": 406 أي نسبة 3.84 في المائةلا": 792 أي نسبة 7.49 في المائةولاية كوركول، مقاطعة مقامه (إلغاء مجلس الشيوخ وبقية التعديلات)عدد المسجلين: 18002عدد المصوتين: 12107الأصوات اللاغية: 1134الأصوات المعبر عنها: 10974نسبة المشاركة: 67.25نعم": 9217 أي نسبة 84 في المائةحيادي": 556 أي نسبة 5.07 في المائةلا": 1200 أي نسبة 10.94 في المائةولاية كوركول، مقاطعة مقامه (تعديل العلم الوطني)عدد المسجلين: 18002عدد المصوتين: 12085الأصوات اللاغية: 1025الأصوات المعبر عنها: 11060نسبة المشاركة: 67.13نعم": 9368 أي نسبة 84.70 في المائةحيادي": 592 أي نسبة 5.35 في المائةلا": 1100 أي نسبة 9.95 في المائةولاية لبراكنه، مقاطعة بوكي (التعديلات الأخرى)عدد المسجلين: 28760عدد المصوتين: 11394الأصوات اللاغية: 2321الأصوات المعبر عنها: 9073نسبة المشاركة: 39.62نعم": 6660 أي نسبة 73.40 في المائةحيادي": 593 أي نسبة 6.54 في المائةلا": 1820 أي نسبة 20.06 في المائةولاية لبراكنه، مقاطعة بوكي (تعديل العلم الوطني)عدد المسجلين: 28760عدد المصوتين: 11407الأصوات اللاغية: 1967الأصوات المعبر عنها: 9440نسبة المشاركة: 39.66نعم": 7010 أي نسبة 74.26 في المائةحيادي": 596 أي نسبة 6.31 في المائةلا": 1834 أي نسبة 19.43 في المائةولاية آدرار، مقاطعة وادان (تعديل العلم الوطني)عدد المسجلين: 4015عدد المصوتين: 3186الأصوات اللاغية: 96الأصوات المعبر عنها: 3090نسبة المشاركة: 79.35نعم": 2815 أي نسبة 91.10 في المائةحيادي": 59 أي نسبة 1.91 في المائةلا": 216 أي نسبة 6.99 في المائةولاية تيرس الزمور، مقاطعة ازويرات (تعديل العلم الوطني)عدد المسجلين: 21329عدد المصوتين: 9390الأصوات اللاغية: 885الأصوات المعبر عنها: 8505نسبة المشاركة: 44.02نعم": 5970 أي نسبة 70.19 في المائةحيادي": 394 أي نسبة 4.63 في المائةلا": 2141 أي نسبة 25.17 في المائةولاية تيرس الزمور، مقاطعة ازويرات (التعديلات الأخرى)عدد المسجلين: 21329عدد المصوتين: 9390الأصوات اللاغية: 978الأصوات المعبر عنها: 8421نسبة المشاركة: 44.07نعم": 6020 أي نسبة 71.49 في المائةحيادي": 407 أي نسبة 4.83 في المائةلا": 1994 أي نسبة 23.68 في المائةولاية تكانت، مقاطعة تيشيت (التعديلات الأخرى)عدد المسجلين: 3403عدد المصوتين: 1758الأصوات اللاغية: 167الأصوات المعبر عنها: 1591نسبة المشاركة: 51.65نعم": 1465 أي نسبة 92.08 في المائةحيادي": 66 أي نسبة 4.15 في المائةلا": 60 أي نسبة 3.77 في المائةولاية تكانت، مقاطعة تيشيت (التعديلات الأخرى)عدد المسجلين: 3403عدد المصوتين: 1755الأصوات اللاغية: 108الأصوات المعبر عنها: 1647نسبة المشاركة: 51.57نعم": 1517 أي نسبة 92.11 في المائةحيادي": 63 أي نسبة 3.83 في المائةلا": 67 أي نسبة 4.07 في المائة