النتائج الجزئية للاستفتاء: 224 مكتباً (قيد التحديث)

نتائج جزئية لـ224 مكتباً على عموم التراب الموريتاني:
القانون المتعلق بالعلم الوطني:
نعم حصلت على: 38080 صوتاً
لا حصلت على: 6285 صوتاً
حيادي حصلت على: 2373 صوتاً
القوانين الأخرى:
نعم حصلت على: 37465 صوتاً
لا حصلت على 6754 صوتاً
حيادي حصلت على 2425 صوتاً
جهاز تجميع النتائج في اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات - صحراء ميديا
نواكشوط الغربية، تفرغ زينه، المكتب 27 ثانوية البنات:
عدد المسجلين 527
عدد المصوتين 134
البطاقات اللاغية 15
الأصوات المعبر عنها 119
نسبة المشاركة 25.57%
"نعم" حصلت على 61 صوتاً
"لا" حصلت على 44
"حيادي" حصلت على 14
لعصابه، بومديد، البلدية حاسي الطين، المكتب 1:
عدد المسجلين 557
عدد المصوتين 513
البطاقات اللاغية 1
الأصوات المعبر عنها 512
"نعم" حصلت على 508 نسبة 99.22%
"حيادي" حصلت على 1
"لا" حصلت على 3
دولة الإمارات العربية المتحدة (أبو ظبي)
المكتب (1):
عدد المسجلين 556
عدد المصوتين: 169
نسبة المشاركة: 30.39٪
عدد الأصوات اللاغية 5
عدد الأصوات المحايدة 6
المصوتين بنعم: 95
المصوتين بلا: 63
المكتب (2):
عدد المسجلين: 573
عدد المصوتين: 93
نسبة المشاركة 16٪
الأصوات اللاغية: 5
الأصوات المحايدة: 4
المصوتين بنعم: 51
المصوتين بلا:23
بلدية شكار (مقاطعة ألاك):
عدد المصوتين 4566
نسبة المشاركة 81.3%
المصوتون بنعم على تعديل العلم: 4164
المصوتون بلا على تعديل العلم 217
المصوتون بنعم على بقية التعديلات 4128
المصوتون بلا على بقية التعديلات 220
النسبة الكاملة 91 في المائة بنعم
عدد المسجلين 527
عدد المصوتين 134
البطاقات اللاغية 15
الأصوات المعبر عنها 119
نسبة المشاركة 25.57%
"نعم" حصلت على 61 صوتاً
"لا" حصلت على 44
"حيادي" حصلت على 14
لعصابه، بومديد، البلدية حاسي الطين، المكتب 1:
عدد المسجلين 557
عدد المصوتين 513
البطاقات اللاغية 1
الأصوات المعبر عنها 512
"نعم" حصلت على 508 نسبة 99.22%
"حيادي" حصلت على 1
"لا" حصلت على 3
دولة الإمارات العربية المتحدة (أبو ظبي)
المكتب (1):
عدد المسجلين 556
عدد المصوتين: 169
نسبة المشاركة: 30.39٪
عدد الأصوات اللاغية 5
عدد الأصوات المحايدة 6
المصوتين بنعم: 95
المصوتين بلا: 63
المكتب (2):
عدد المسجلين: 573
عدد المصوتين: 93
نسبة المشاركة 16٪
الأصوات اللاغية: 5
الأصوات المحايدة: 4
المصوتين بنعم: 51
المصوتين بلا:23
بلدية شكار (مقاطعة ألاك):
عدد المصوتين 4566
نسبة المشاركة 81.3%
المصوتون بنعم على تعديل العلم: 4164
المصوتون بلا على تعديل العلم 217
المصوتون بنعم على بقية التعديلات 4128
المصوتون بلا على بقية التعديلات 220
النسبة الكاملة 91 في المائة بنعم