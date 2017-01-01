النتائج الجزئية للاستفتاء: 224 مكتباً (قيد التحديث)

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النتائج الجزئية للاستفتاء: 224 مكتباً (قيد التحديث)


نواكشوط - صحراء ميديا
السبت 5 غشت 2017 - 23:06



النتائج الجزئية للاستفتاء: 224 مكتباً (قيد التحديث)
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نتائج جزئية لـ224 مكتباً على عموم التراب الموريتاني:

القانون المتعلق بالعلم الوطني:

نعم حصلت على: 38080 صوتاً
لا حصلت على: 6285 صوتاً
حيادي حصلت على: 2373 صوتاً
 
القوانين الأخرى:

نعم حصلت على: 37465 صوتاً
لا حصلت على 6754 صوتاً
حيادي حصلت على 2425 صوتاً

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جهاز تجميع النتائج في اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات - صحراء ميديا
نواكشوط الغربية، تفرغ زينه، المكتب 27 ثانوية البنات:
 
عدد المسجلين 527
عدد المصوتين 134
البطاقات اللاغية 15
الأصوات المعبر عنها 119
نسبة المشاركة 25.57%
"نعم" حصلت على 61 صوتاً
"لا" حصلت على 44
"حيادي" حصلت على 14

لعصابه، بومديد، البلدية حاسي الطين، المكتب 1:

عدد المسجلين 557
عدد المصوتين 513
البطاقات اللاغية 1
الأصوات المعبر عنها 512
"نعم" حصلت على 508 نسبة 99.22%
"حيادي" حصلت على 1
"لا" حصلت على 3


دولة الإمارات العربية المتحدة (أبو ظبي)

المكتب (1):
عدد المسجلين 556
عدد المصوتين: 169
نسبة المشاركة: 30.39٪
عدد الأصوات اللاغية 5
عدد الأصوات المحايدة 6
المصوتين بنعم: 95
المصوتين بلا: 63
 
المكتب (2):
عدد المسجلين: 573
عدد المصوتين: 93
نسبة المشاركة 16٪
الأصوات اللاغية: 5
الأصوات المحايدة: 4
المصوتين بنعم: 51
المصوتين بلا:23

بلدية شكار (مقاطعة ألاك):
 
عدد المصوتين 4566
نسبة المشاركة 81.3%
المصوتون بنعم على تعديل العلم: 4164
المصوتون بلا على تعديل العلم 217
المصوتون بنعم على بقية التعديلات 4128
المصوتون بلا على بقية التعديلات 220
النسبة الكاملة 91 في المائة بنعم
 


الكلمات المفتاحية : الاستفتاء, الدستور, نتائج
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