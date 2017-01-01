النتائج الجزئية للاستفتاء: 224 مكتباً (قيد التحديث)

نواكشوط الغربية، تفرغ زينه، المكتب 27 ثانوية البنات:



عدد المسجلين 527

عدد المصوتين 134

البطاقات اللاغية 15

الأصوات المعبر عنها 119

نسبة المشاركة 25.57%

"نعم" حصلت على 61 صوتاً

"لا" حصلت على 44

"حيادي" حصلت على 14



لعصابه، بومديد، البلدية حاسي الطين، المكتب 1:



عدد المسجلين 557

عدد المصوتين 513

البطاقات اللاغية 1

الأصوات المعبر عنها 512

"نعم" حصلت على 508 نسبة 99.22%

"حيادي" حصلت على 1

"لا" حصلت على 3





دولة الإمارات العربية المتحدة (أبو ظبي)



المكتب (1):

عدد المسجلين 556

عدد المصوتين: 169

نسبة المشاركة: 30.39٪

عدد الأصوات اللاغية 5

عدد الأصوات المحايدة 6

المصوتين بنعم: 95

المصوتين بلا: 63



المكتب (2):

عدد المسجلين: 573

عدد المصوتين: 93

نسبة المشاركة 16٪

الأصوات اللاغية: 5

الأصوات المحايدة: 4

المصوتين بنعم: 51

المصوتين بلا:23



بلدية شكار (مقاطعة ألاك):



عدد المصوتين 4566

نسبة المشاركة 81.3%

المصوتون بنعم على تعديل العلم: 4164

المصوتون بلا على تعديل العلم 217

المصوتون بنعم على بقية التعديلات 4128

المصوتون بلا على بقية التعديلات 220

النسبة الكاملة 91 في المائة بنعم

