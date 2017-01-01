النتائج الجزئية للاستفتاء: 384 مكتباً (قيد التحديث)



أشارت النتائج الجزئية التي تلقتها فرق اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، ليل السبت/الأحد، إلى أن نسبة المشاركة تقارب الخمسين في المائة، وذلك بعد فرز 384 مكتب تصويت من أصل 3118 على عموم التراب الموريتاني.



وتشير المعلومات التي حصلت عليها "صحراء ميديا" إلى أنه بعد فرز 364 صندوق تصويت على الشق المتعلق بتعديل العلم الوطني، وصلت نسبة المشاركة إلى 49.40 في المائة.



بينما صوت لصالح تعديل العلم 51339 ناخباً، أي ما يعادل نسبة 81.88 في المائة من الأصوات المعبر عنها، ورفض تعديل العلم الوطني 9758 ناخباً، أي نسبة 13.03 في المائة، وصوت بالحيادي 3815 ناخباً أي نسبة 5.09 في المائة.



أما فيما يتعلق بالتعديلات الأخرى فتشير النتائج الجزئية بعد فرز 384 مكتب تصويت على عموم التراب الوطني إلى أن نسبة المشاركة تصل إلى 49.40 في المائة.



وصوت لصالح التعديلات التي من ضمنها إلغاء مجلس الشيوخ 52585 ناخباً، أي ما يعادل نسبة 81.51 في المائة من الأصوات المعبر عنها، وصوت بالرفض على التعديلات 10321 ناخباًن أي نسبة 13.45 في المائة، وصوت بالحيادي 3873 ناخباً، أي نسبة 5.05 في المائة.