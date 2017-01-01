النتائج الجزئية للاستفتاء: 384 مكتباً (قيد التحديث)

أشارت النتائج الجزئية التي تلقتها فرق اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، ليل السبت/الأحد، إلى أن نسبة المشاركة تقارب الخمسين في المائة، وذلك بعد فرز 384 مكتب تصويت من أصل 3118 على عموم التراب الموريتاني.
وتشير المعلومات التي حصلت عليها "صحراء ميديا" إلى أنه بعد فرز 364 صندوق تصويت على الشق المتعلق بتعديل العلم الوطني، وصلت نسبة المشاركة إلى 49.40 في المائة.
بينما صوت لصالح تعديل العلم 51339 ناخباً، أي ما يعادل نسبة 81.88 في المائة من الأصوات المعبر عنها، ورفض تعديل العلم الوطني 9758 ناخباً، أي نسبة 13.03 في المائة، وصوت بالحيادي 3815 ناخباً أي نسبة 5.09 في المائة.
أما فيما يتعلق بالتعديلات الأخرى فتشير النتائج الجزئية بعد فرز 384 مكتب تصويت على عموم التراب الوطني إلى أن نسبة المشاركة تصل إلى 49.40 في المائة.
وصوت لصالح التعديلات التي من ضمنها إلغاء مجلس الشيوخ 52585 ناخباً، أي ما يعادل نسبة 81.51 في المائة من الأصوات المعبر عنها، وصوت بالرفض على التعديلات 10321 ناخباًن أي نسبة 13.45 في المائة، وصوت بالحيادي 3873 ناخباً، أي نسبة 5.05 في المائة.
آخر مراحل فرز النتائج الجزئية لدى اللجنة الانتخابية - صحراء ميديا
مقاطعاتالولاية الترارزه، مقاطعة روصو (إلغاء مجلس الشيوخ):
عدد المسجلين: 28569
عدد المصوتين: 14251
نسبة المشاركة: 50.5%
البطاقات اللاغية: 697
الأصوات المعبر عنها: 13554
"نعم" حصلت على 7749
"لا" حصلت على: 2299
"حيادي" حصلت على 1547
ولاية نواكشوط الغربية، مقاطعة لكصر (تعديل العلم الوطني):
عدد المسجلين: 24399
عدد المصوتين: 10494
الأصوات اللاغية: 804
الأصوات المعبر عنها: 9690
نسبة المشاركة: 43.01%
"نعم": 6300 أي نسبة 65 في المائة
"حيادي": 708 أي نسبة 7.31 في المائة
"لا": 2592 أي نسبة 26.75 في المائة
ولاية كوركول، مقاطعة مقامه (إلغاء مجلس الشيوخ وبقية التعديلات):
عدد المسجلين: 18002
عدد المصوتين: 12107
الأصوات اللاغية: 1134
الأصوات المعبر عنها: 10974
نسبة المشاركة: 67.25%
"نعم": 9217 أي نسبة 84 في المائة
"حيادي": 556 أي نسبة 5.07 في المائة
"لا": 1200 أي نسبة 10.94 في المائة
ولاية كوركول، مقاطعة مقامه (تعديل العلم الوطني):
عدد المسجلين: 18002
عدد المصوتين: 12085
الأصوات اللاغية: 1025
الأصوات المعبر عنها: 11060
نسبة المشاركة: 67.13%
"نعم": 9368 أي نسبة 84.70 في المائة
"حيادي": 592 أي نسبة 5.35 في المائة
"لا": 1100 أي نسبة 9.95 في المائة
ولاية لبراكنه، مقاطعة بوكي (إلغاء مجلس الشيوخ وبقية التعديلات):
عدد المسجلين: 28760
عدد المصوتين: 11394
الأصوات اللاغية: 2321
الأصوات المعبر عنها: 9073
نسبة المشاركة: 39.62%
"نعم": 6660 أي نسبة 73.40 في المائة
"حيادي": 593 أي نسبة 6.54 في المائة
"لا": 1820 أي نسبة 20.06 في المائة
ولاية نواكشوط الغربية، مقاطعة تفرغ زينه (تعديل العلم الوطني):
عدد المسجلين: 31113
عدد المصوتين: 12042
الأصوات اللاغية: 972
الأصوات المعبر عنها: 11070
نسبة المشاركة: 38.70%
"نعم": 5954 أي نسبة 62.82 في المائة
"حيادي": 686 أي نسبة 6.03 في المائة
"لا": 3448 أي نسبة 31.15 في المائة
ولاية نواكشوط الشمالية، مقاطعة توجنين (إلغاء مجلس الشيوخ وبقية التعديلات):
عدد المسجلين: 39441
عدد المصوتين: 14290
الأصوات اللاغية: 1807
الأصوات المعبر عنها: 12483
نسبة المشاركة: 36.23%
"نعم": 9578 أي نسبة 76.73 في المائة
"حيادي": 755 أي نسبة 6.05 في المائة
"لا": 2150 أي نسبة 17.22 في المائة
ولاية آدرار، مقاطعة وادان (تعديل العلم الوطني):
عدد المسجلين: 4.15
عدد المصوتين: 3186
الأصوات اللاغية: 96
الأصوات المعبر عنها: 3090
نسبة المشاركة: 79.35%
"نعم": 2815 أي نسبة 91.10 في المائة
"حيادي": 59 أي نسبة 1.91 في المائة
"لا": 216 أي نسبة 6.99 في المائة
ولاية نواكشوط الشمالية، مقاطعة تيارت، المكتب رقم 22 مدرسة السعادة:
عدد المسجلين 613
عدد المصوتين 190
البطاقات اللاغية 11
الأصوات المعبر عنها 179
"نعم" حصلت على 119
"لا" حصلت على 47
"حيادي" حصلت على 13
ولاية نواكشوط الشمالية، مقاطعة تيارت، المكتب رقم 36 مدرسة السعادة:
عدد المسجلين 381
عدد المصوتين 94
البطاقات اللاغية 6
الأصوات المعبر عنها 88
"نعم" حصلت على 56
"لا" حصلت على 25
"حيادي" حصلت على 7
ولاية نواكشوط الشمالية، مقاطعة تيارت، المكتب رقم 19 مدرسة السعادة:
عدد المسجلين 759
عدد المصوتين 286
البطاقات اللاغية 34
الأصوات المعبر عنها 252
"نعم" حصلت على 194
"لا" حصلت على 45
"حيادي" حصلت على 13
نواكشوط الغربية، تفرغ زينه، المكتب 27 ثانوية البنات:
عدد المسجلين 527
عدد المصوتين 134
البطاقات اللاغية 15
الأصوات المعبر عنها 119
نسبة المشاركة 25.57%
"نعم" حصلت على 61 صوتاً
"لا" حصلت على 44
"حيادي" حصلت على 14
لعصابه، بومديد، البلدية حاسي الطين، المكتب 1:
عدد المسجلين 557
عدد المصوتين 513
البطاقات اللاغية 1
الأصوات المعبر عنها 512
"نعم" حصلت على 508 نسبة 99.22%
"حيادي" حصلت على 1
"لا" حصلت على 3
دولة الإمارات العربية المتحدة (أبو ظبي)
المكتب (1):
عدد المسجلين 556
عدد المصوتين: 169
نسبة المشاركة: 30.39٪
عدد الأصوات اللاغية 5
عدد الأصوات المحايدة 6
المصوتين بنعم: 95
المصوتين بلا: 63
المكتب (2):
عدد المسجلين: 573
عدد المصوتين: 93
نسبة المشاركة 16٪
الأصوات اللاغية: 5
الأصوات المحايدة: 4
المصوتين بنعم: 51
المصوتين بلا:23
بلدية شكار (مقاطعة ألاك):
عدد المصوتين 4566
نسبة المشاركة 81.3%
المصوتون بنعم على تعديل العلم: 4164
المصوتون بلا على تعديل العلم 217
المصوتون بنعم على بقية التعديلات 4128
المصوتون بلا على بقية التعديلات 220
النسبة الكاملة 91 في المائة بنعم