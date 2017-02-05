"النصرة" تثمن قرار المحكمة وتعلق وقفاتها الأسبوعية



ثمنت مكونات نصرة المصطفى صلى الله عليه وسلم القرار الصادر عن المحكمة العليا يوم الثلاثاء الماضي بخصوص ملف المسيء للجناب النبوي الشريف، وأعلنت تعليق وقفاتها الأسبوعية إلى غاية استئناف مداولات الملف من جديد.



وعقدت الهيئات المكونة للنصرة ليل السبت/الأحد اجتماعاً بنواكشوط، ضم ممثلين عن هذه المكونات وهي: منتدى العلماء والأئمة، هيئة نقابة المحامين، المنتدى العالمي لنصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، المنسقية العامة لشباب النصرة، مجموعة التعبئة والإعلام.



وأعلن المجتمعون في بيان مشترك التزامهم بمواصلة أنشطة النصرة على مستوى الهيئات والمنتديات في إطار خاص يتعلق بكل مكونة على حدة.



كما تعهدوا بالتصدي لكل من تسول له نفسه المساس بالمقدسات، أو محاولة الإساءة للجناب الشريف، وفق نص البيان.



وكانت المحكمة العليا بنواكشوط قد نقضت يوم الثلاثاء الماضي القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بخصوص المسيء وأعادته إلى تشكيلة مغايرة بمحكمة الاستئناف.



وجاء البيان على النحو التالي:







بيان:



(مَن كَانَ يَظُنُّ أَن لَّن يَنصُرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ لْيَقْطَعْ فَلْيَنظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ)





بدعوة كريمة من نقيب المحامين المناصر لرسول الله صلى الله عليه وسلم الأستاذ الشيخ ولد حندي التأمت في منزله العامر مكونات النصرة التالية:

- منتدى العلماء والأئمة ممثلا في فضيلة الشيخ محمد الحبيب ولد من مستشار رئيس المنتدى، وسيدي محمد ولد التاه أمين العلاقات الخارجية

- هيئة نقابة المحامين ممثلة في النقيب الأستاذ الشيخ ولد حندي والعميد سيدي المختار ولد سيدي والأستاذ محمد يسلم ولد عبد الدايم

- المنتدى العالمي لنصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ممثلا في الأمين العام محمد محمود ولد بدي، وأمين المديح النبوي محمد سالم ولد النيه

- المنسقية العامة لشباب النصرة ممثلة في المنسق العام الأستاذ الحسن ولد الشبيه والنح ولد الحاج وأحمدو ولد بوده والشيخ ولد الطلبه وعمار ولد ابوه ويماني ولد محمد الحسن

- مجموعة التعبئة والإعلام ممثلة في الشيخ محمد الحافظ ولد الطلبه وسعدنا ولد حبلل وعبد الرحمان ولد اجاه وصدام ولد النون ومحمدي ولد حمان

وقد ثمن الحاضرون قرار الغرفة الجزائية للمحكمة العليا الصادر بتاريخ 31 يناير 2017 والقاضي بنقض قرار محكمة الاستئناف بانواذيبو، ثم اتخذوا القرارات التالية:

1- تعليق الوقفات الأسبوعية للنصرة إلى غاية بدإ تداول الملف في المحكمة من جديد

2- الالتزام بمواصلة أنشطة النصرة على مستوى الهيئات والمنتديات في إطار خاص يتعلق بكل مكونة على حدة.

3- التعهد بالتصدي لكل من تسول له نفسه المساس بالمقدسات، أو محاولة الإساءة للجناب الشريف

وفي الختام عبر المجتمعون عن شكرهم لكافة مكونات الشعب الموريتاني على الهبة المناصرة لسيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم وعظم وكرم



والله ولي التوفيق

