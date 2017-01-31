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النصرة تحشد الآلاف والأمن ينتشر في الشوارع


نواكشوط - صحراء ميديا
الثلاثاء 31 يناير 2017 - 09:33



النصرة تحشد الآلاف والأمن ينتشر في الشوارع
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حشدت "النصرة" آلاف المتظاهرين صباح اليوم الثلاثاء، في ساحة المطار القديم، وذلك بالتزامن جلسة المحكمة العليا للبت في ملف المسيء للجناب النبوي الشريف.
 
وتجمهر المحتجون القادمون من مختلف مقاطعات العاصمة نواكشوط، في ساحة المطار، رافعين شعارات مطالبة بالإعدام في حق المسيء للجناب النبوي الشريف.
 
واتخذت السلطات الأمنية إجراءات مكثفة في شوارع العاصمة نواكشوط، ونشرت وحدات من الشرطة الوطنية والدرك الوطني والحرس الوطني.
 
وتمركزت وحدات الشرطة ومكافحة الشغب عند بوابة ساحة المطار القديم، وفي محيط المحكمة العليا، بينما انتشرت وحدات من الدرك الوطني بكثافة على طول شارع جمال عبد الناصر، وصولاً إلى إذاعة موريتانيا، أما وحدات الحرس الوطني فقد تمركزت قبالة إدارة الجمارك.
 
ورخصت السلطات الموريتانية للاحتجاج المطالب بالحكم بالإعدام في حق المسيء، في ظل ترقب شعبي كبير للحكم الذي ستصدره المحكمة العليا.
 


الكلمات المفتاحية : المسيء, النصرة


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