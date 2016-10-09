النعمة تحتضن أول نشاط لاتحاد الأدباء والكتاب خارج نواكشوط

أطلق اتحاد الأدباء والكتاب الموريتانيين أمس الأحد من مدينة النعمة عاصمة ولاية الحوض الشرقي؛ مهرجانه الأول للأدب الشعبي،ويعتبر يعتبر أول نشاط ثقافي يقيمه الاتحاد خارج العاصمة منذ تأسيسه قبل أربعين سنة.







وقال رئيس الإتحاد محمدو ولد احظانا إن هذا المهرجان الأول من نوعه ، يتناغم مع الفلسفة الثقافية التي يحملها؛ ويؤمن بها المكتب الجديد للاتحاد في إطار سعيه للامركزية الثقافة.







وأكد ولد احظانا في كلمته الافتتتاحية أن الاتحاد اختارمدينة النعمة؛ لاحتضان المهرجان الأول اعترافا منه بمساهمة المنطقة الكبيرة في الثقافة الشعبية الموريتانية؛ حيث نهضت المدرسة الحسانية في الحوض نهضة كبيرة تستحق التثمين ،حسب تعبيره.







وتعهد رئيس الإتحاد بتكرار التجربة في مختلف أرجاء موريتانيا خلال السنوات القادمة، ودعا الأدباء إلى لعب دورهم في قيادة الوعي المشترك كرافعة وقنطرة للتوجيه والترشيد.





ويشارك في النسخة ثلاثون شاعرا قدموا من كل أرجاء موريتانيا، كما تشارك فيه فرق فنية من ولاية الحوض الشرقي.







وشهدت الليلة الأولى من المهرجان الذي يستمر ثلاثة أيام إلقاء عشرات النصوص لمختلف أجيال الأدب الشعبي في موريتانيا، كما عرفت تقديم فقرات فنية ، وإلقاء نظرة على مدارس أدب الحوض.

