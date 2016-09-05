النقابة الوطنية للصحة العمومية تتوعد بالتصعيد



توعدت النقابة الوطنية للصحة العمومية بالتصعيد والاحتجاج خلال الأيام المقبلة من أجبل الضغط على السلطات الموريتانية لتلبية مطالبها بحقوق عمال قطاع الصحة.



وقالت النقابة في رسالة وزعتها اليوم الاثنين، إن احتجاجها يدخل في إطار سعيها الدؤوب للمطالبة بحقوق عمال القطاع وممارسة حقها الطبيعي في التظاهر والاحتجاج.



كما أكدت النقابة أن تصعيدها يأتي بعد "انقضاء الأجل الزمني المحدد للرد على مطالب العمال"، مشيرة إلى أنها "لم تجد آذانا صاغية".



وأوضحت أنها ستنظم سلسلة وقفات تبدأ اليوم الاثنين وتستمر طيلة هذا الأسبوع، أمام مستشفى الصداقة ومركز الاستطباب الوطني ومستشفى الشيخ زايد، قبل أن تختمها يوم الخميس أمام وزارة الصحة.



