النقابة الوطنية للصحة العمومية تتوعد بالتصعيد

طريق ساركوزي إلى الإليزيه يمر من المحكمة

تغييرات في منتدى الخبراء الموريتانيين بالمهجر

رغم الإقصاء.. المرابطون يقتربون من الحلم الأفريقي

السعودية: إجراءات مشددة لتأمين موسم الحج

أمريكا تتعهد لتركيا بمقاضاة الضالعين في محاولة الانقلاب

الجالية الصينية بباريس تطلب "توقيف العنف ضدها"

الفرقاء الليبيون يبحثون بتونس تنفيذ "اتفاق اصخيرات"

http://www.mohamedy.org/
http://www.wmaker.net/saharamedias/newsletter/

مقالات

لغز أزواد

عبد الله الشريف
لغز أزواد
إذ كنا صغارا كان لغز البطات الثلاث متداولاً بيننا وهو بالحرف الواحد يقول إن ثلاث بطات سائرات في

دَوْرُ المُجْتَمَعِ المَدَنِيِ فِي "الحِوَارِ المُنْتَظَرِ"

المختار ولد داهي: سفير سابق
دَوْرُ المُجْتَمَعِ المَدَنِيِ فِي "الحِوَارِ المُنْتَظَرِ"
كان لي شرف و "تَرَفُ" المشاركة في حلقة من برنامج " الرأي السياسي" واسع المشاهدة،"تجديدي المقاربة"

مُقْتَرَحٌ بِكَسْرِ رَتَابَةِ مَهْرَجَانِ المُدُنِ القَدِيمَةِ!!

المختار ولد داهي: سفير سابق
مُقْتَرَحٌ بِكَسْرِ رَتَابَةِ مَهْرَجَانِ المُدُنِ القَدِيمَةِ!!
أكيد أن القطاع الوزاري المكلف بالثقافة عاكف علي تحضير النسخة السادسة من المهرجان الثقافي السنوي

الشُرُوطُُ الخَمْسَةُ "لِصِحًةِ" الحِوَار السِيًاِسِيِ

المختار ولد داهي: سفير سابق
الشُرُوطُُ الخَمْسَةُ "لِصِحًةِ" الحِوَار السِيًاِسِيِ
عاد الحديث مجددا عن استعجالية تنظيم حوار سياسي جامع بين " الخُلَطَاءِ السياسيين" الوطنيين ابتغاء

أي نتائج تنتظر من الحوار؟

الأستاذ : أمين ولد عبد الله
أي نتائج تنتظر من الحوار؟
منذ أشهر لايزال الحوار الذي يجب أن يضم السلطة والقوى الحية في البلد (المجتمع المدني والنقابات
Sahara Media Agency : النقابة الوطنية للصحة العمومية تتوعد بالتصعيد https://t.co/MuYTuYHiWG
الاثنين 5 سبتمبر - 13:52
Sahara Media Agency : طريق ساركوزي إلى الإليزيه يمر من المحكمة https://t.co/q2VXGAKBH8
الاثنين 5 سبتمبر - 13:52
App Store
Facebook
Twitter
YouTube
Google+
Newsletter
Rss

النقابة الوطنية للصحة العمومية تتوعد بالتصعيد


نواكشوط - صحراء ميديا
الاثنين 5 سبتمبر 2016 - 11:22



النقابة الوطنية للصحة العمومية تتوعد بالتصعيد
مواضيع ذات صلة

توعدت النقابة الوطنية للصحة العمومية بالتصعيد والاحتجاج خلال الأيام المقبلة من أجبل الضغط على السلطات الموريتانية لتلبية مطالبها بحقوق عمال قطاع الصحة.
 
وقالت النقابة في رسالة وزعتها اليوم الاثنين، إن احتجاجها يدخل في إطار سعيها الدؤوب للمطالبة بحقوق عمال القطاع وممارسة حقها الطبيعي في التظاهر والاحتجاج.
 
كما أكدت النقابة أن تصعيدها يأتي بعد "انقضاء الأجل الزمني المحدد للرد على مطالب العمال"، مشيرة إلى أنها "لم تجد آذانا صاغية".
 
وأوضحت أنها ستنظم سلسلة وقفات تبدأ اليوم الاثنين وتستمر طيلة هذا الأسبوع، أمام مستشفى الصداقة ومركز الاستطباب الوطني ومستشفى الشيخ زايد، قبل أن تختمها يوم الخميس أمام وزارة الصحة.
 
 


الكلمات المفتاحية : احتجاج, صحة


               شارك شارك

أخبار | صحة | افريقيا | اقتصاد | أخبار الساحل | المغرب العربي | تكنولوجيا | منوعات | صوت وصورة | رياضة | الرأي | تحقيقات | مجتمع | محليات | ثقافة وفن | تقارير | الصحافة | رئاسيات يونيو | حوار | تقارير الشرق الموريتاني | شخصيات | قالت المواقع | بيانات | توقيـــع | الإذاعة | مواقع موريتانية | قالت العرب

Copyright © 2016 - 2002 صـحراء ميديـا جميع الحقوق محفوظـة