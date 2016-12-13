النقد الدولي يدعم التقدم الاقتصادي بساحل العاج



وافق صندوق النقد الدولي على تمويل برنامجين لساحل العاج، تبلغ قيمتهما 658,9 مليون دولار، مشيدا بالتقدم الاقتصادي الذي تحقق في هذا البلد.



ومنح البرنامج الأول في إطار "التسهيل الموسع للائتمان" والثاني في إطار "الآلية الموسعة للائتمان"، ويستمر كل منهما على مدي سنتين.



وقال الرئيس المؤقت للصندوق، ونائب المدير العام "ميتسوهيرو فوروساوا"، في بيان له إن "ساحل العاج شهدت إصلاحا اقتصاديا مدهشا منذ 2012، والآفاق تسير في اتجاه جيد".



مضيفا أنها "تحتاج إلى الوقت لتقليص الفقر وتطوير رأس المال البشري وسد الثغرات في البنى التحتية".



وستتسلم ابيدجان على الفور دفعة أولى، بقيمة 94,1 مليون دولار، بينما سيدفع الباقي بعد تدقيق نصف سنوي، حول تطبيق البرنامج الاقتصادي الذي تعهدت سلطات ساحل العاج بتنفيذه.



وارتفع إجمالي الناتج الداخلي الواقعي في ساحل العاج بنسبة 9 بالمئة سنويا بين 2012 و2015، مما سمح جزئيا بقلب تراجع دخل الفرد الذي استمر قرابة عشر سنوات.

