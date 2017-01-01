منتخب موريتانيا يعسكر بمدينة "أكادير" المغربية

مصادر: التحقيق مع الصحفيين ركز على التمويل

النقيب: أسماء الصحفيين وردت في ملف تحقيق

موريتانيا: اتساع دائرة التحقيقات لتشمل نقابيين

إتلاف كمية من المخدرات بولاية كيدي ماغا

موريتانيا: التحقيق مع صحفيين من طرف الأمن

موريتانيا: دفاع "ولد غده" يقدم مطالبه للعدالة

موريتانيا : أمطار متفرقة على 7 ولايات

http://www.mohamedy.org/
http://www.wmaker.net/saharamedias/newsletter/

مقالات

إلى أين نحن متجهون؟ / مقال اعزيزي ولد المامي

اعزيزي ولد المامي
إلى أين نحن متجهون؟ / مقال اعزيزي ولد المامي
توطــئة : عن أبي ذر رضي الله عنه قال « قال لي النبي صلى الله عليه وسلم : قل الحق

الأحزاب السياسية في مواجهة تحديات القطيعة

الأستاذ مين عبد الله - محامي لدى المحاكم
الأحزاب السياسية في مواجهة تحديات القطيعة
  هل أصبح عالم اليوم ذا حساسية إزاء الأحزاب السياسية  ( المعروفة بالتقليدية ) . 

إليهم... رسالة من الشيخ إبراهيم ولد الشيخ سيديا (المفتي)

الشيخ إبراهيم الشيخ سيديا
إليهم... رسالة من الشيخ إبراهيم ولد الشيخ سيديا (المفتي)
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. لم أكن من دعاة الفتنة يوما من الدهر، أو المنادِين

زيارة اركيز /الأستاذ: أحمد سالم ولد بوحبيني

نواكشوط-صحراء ميديا
زيارة اركيز /الأستاذ: أحمد سالم ولد بوحبيني
 . بسم الله الرحمن الرحيم   فخامة الرئيس بعد التحية والتقدير إليكم ما يغنيكم عن زيارة

​عن الثلاثة الذين ورطوا في ملف المخدرات / محمد الامين ولد احمد

محمد الامين ولد احمد
​عن الثلاثة الذين ورطوا في ملف المخدرات / محمد الامين ولد احمد
تتوالى فصول محنة مأساوية ضحاياها أشخاص أبرياء مشهود لهم بحسن السيرة هم  المصطفى ولد الشيخ ولد
Sahara Media Agency : صحراء ميديا | مصادر: التحقيق مع الصحفيين ركز على التمويل https://t.co/vgjvs5kUW5مصادر-التحقيق-مع-الصحفيين-ركز-على-ا… https://t.co/Jz7HXD0z7k
الجمعة 25 غشت - 21:48
Sahara Media Agency : النقيب: أسماء الصحفيين وردت في ملف تحقيق https://t.co/6dBylzZ0pj
الجمعة 25 غشت - 20:56
App Store
Facebook
Twitter
YouTube
Google+
Newsletter
Rss

النقيب: أسماء الصحفيين وردت في ملف تحقيق


نواكشوط - صحراء ميديا
الجمعة 25 غشت 2017 - 18:34



النقيب: أسماء الصحفيين وردت في ملف تحقيق
مواضيع ذات صلة

قال نقيب الصحفيين الموريتانيين محمد سالم ولد الداه إن الصحفيين الذين خضعوا للاستجواب اليوم الجمعة وردت أسماءهم في ملف من الملفات التي تحقق فيها شرطة الجرائم الاقتصادية.
 
وكان أربعة صحفيين قد خضعوا للاستجواب اليوم من طرف عناصر من شرطة الجرائم الاقتصادية، فيما كشفت مصادر أنه تحقيق مرتبط بملف السيناتور المعتقل محمد ولد غده.
 
وقال نقيب الصحفيين في إيجاز صحفي إنه بعد أن علم بالخبر توجه مباشرة إلى إدارة أمن الدولة، وقد سمح له بزيارة الصحفيين الموقوفين.
 
ولكنه أشار إلى أن المفوض المسؤول عن إدارة الجرائم الاقتصادية "أكد أنهم (الصحفيين) غير موقوفين، وغير متهمين، ولا علاقة لتوقيفها بأي شكل من أشكال النشر".
 
وأضاف النقيب نقلاً عن المفوض أن الصحفيين "يوجدون في حالة استجواب بعد العثور على أسمائهم ضمن ملف من الملفات" التي تحقق فيها شرطة الجرائم الاقتصادية.
 
وتم الإفراج عن الصحفيين الأربعة بعد استجوابهم، كما تم استدعاء عدد من قادة النقابات العمالية للاستجواب في إطار نفس الملف، بحسب ما أكدته المصادر الأمنية.
 


الكلمات المفتاحية : تحقيق, شرطة, صحافة, نقيب
Copyright © 2017 - 2002 صـحراء ميديـا جميع الحقوق محفوظـة