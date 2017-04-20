النيابة تطالب بالسجن ثلاث سنوات لأربعة ناشطين



طالبت النيابة العامة لدى محكمة نواكشوط الغربية اليوم الخميس بالسجن ثلاث سنوات لأربعة ناشطين، وسنتين لستة بتهمة التجمهر غير المرخص، وإهانة القوة العمومية.



واعتقل الناشطون أثناء مظاهرة نظموها مساء الأحد الماضي في قلب العاصمة نواكشوط، احتجاجاً على ما وصفوه بتهميش الشباب الموريتاني.



ومثل صباح اليوم الخميس، الناشطون الشباب العشرة أمام المحكمة، بعد اتهامهم من طرف السلطات الموريتانية بالتظاهر غير المرخص واستخدام القوة.



وتجمهر العشرات من أنصار الشباب المعتقلين عند بوابة قصر العدل، حيث تجري المحاكمة، وطالبوا بالإفراج عن الشباب بشكل فوري.



وفرضت الشرطة طوقاً أمنياً في محيط قصر العدل، ومنعت المحتجين من الاقتراب من بوابة القصر، قبل أن تقوم بتفريقهم.



ومن المنتظر أن تصدر المحكمة أحكامها في حق المعتقلين الشباب مساء اليوم الخميس.

