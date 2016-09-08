النيجر: الفيضانات تقتل 38 شخصا وتشرد الآلاف



أعلنت الامم المتحدة أن الفيضانات التي تشهدها النيجر منذ يونيو الماضي خلفت 38 قتيلا وأكثر من 92 ألف مشرد، لا سيما في المناطق الواقعة في وسط الصحراء.



وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في نيامي أمس الأربعاء إن "حصيلة الفيضانات بلغت حتى 27 غشت 92 الف منكوب و38 قتيلا و27 جريحا".



وكانت حصيلة سابقة أوردتها الحكومة النيجرية في منتصف غشت الجاري أفادت بمقتل 14 شخصا وتشريد 46 ألفا آخرين.



وبحسب المكتب، فان هذه الحصيلة تضاعفت بسبب "الأمطار الغزيرة التي هطلت في غشت الماضي".



ولا تزال العاصمة نيامي في منأى نسبيا عن هذه الفيضانات إذ اقتصر عدد المتضررين فيها على 392 شخصا، ولكن هذا الآمر قد لا يستمر طويلا إذ أن نهر النيجر مهدد بالفيضان، بحسب ما حذر المكتب الأممي.



كما أسفرت الفيضانات عن نفوق 26 ألف رأس من المواشي ،وتدمير نحو 900 هكتار من الأراضي الزراعية وأكثر من تسعة آلاف مسكن، بحسب ما نقل مكتب الأمم المتحدة عن خلية التنسيق الإنسانية التابعة للحكومة النيجرية.



ولفتت الأمم المتحدة إلى أن "75 في المائة من المتضررين بالفيضانات هم في منطقة مرادي (وسط جنوب) إضافة إلى منطقتي تاهوا (غرب) واغاديز (شمال) الواقعتين وسط الصحراء".



وغالبا ما يعاني هذا البلد الفقير في منطقة الساحل من أزمات غذائية ناجمة عن الجفاف او عن الفيضانات.

