النيجر تعلن حصيلة الهجوم على سجن "كوتو كالي"



أعلنت السلطات النيجرية أن الهجوم الذي استهدف سجن "كوتو كالي"، 40 كيلومتراً من العاصمة نيامي، فجر اليوم الاثنين، أسفر عن مقتل أحد المهاجمين وإصابة اثنين من عناصر الحرس.



وقالت وزارة الداخلية في بيان رسمي إن الهجوم على السجن الذي تقام عليه "حراسة مشددة"، بدأ عند حوالي الساعة الرابعة والنصف فجراً؛ وأضافت أن عدد المهاجمين "غير معروف" ولكنها وصفتهم بأنهم "مدججون بالسلاح".



وأوضحت الوزارة أنه بعد معركة خاضها عناصر حرس السجن "تراجع العدو"، مشيرة إلى أن المهاجمين فروا وبدأت ملاحقتهم من طرف عناصر الجيش النيجري.



وبخصوص الحصيلة الرسمية للهجوم قالت الوزارة إن اثنين من عناصر الحرس أصيبوا بجراح، فيما قتل أحد المهاجمين، من دون أن تعطي أي تفاصيل حول هوية أو جنسية القتيل، سوى أنه "كان يرتدي حزاماً ناسفاً"، وهو اعتبرته "دليلاً على الطابع الإرهابي للعملية".



وخلص البيان الصادر عن وزارة الداخلية النيجرية إلى القول إن الرئيس محمدو يوسفو أصدر تعليمات من أجل ملاحقة واعتقال منفذي الهجوم.

